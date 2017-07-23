Жизнь после тюрьмы. Как доктор из Нью-Джерси делает из преступников законопослушных граждан

Во время своего путешествия по США Ильф и Петров с помощью тестя Хемингуэя смогли посетить одну из самых суровых тюрем Америки — Синг-Синг. К нашему приезду Хемингуэя, который смог бы подсобить с изучением пенитенциарной системы США изнутри, уже не было в живых, зато мы познакомились с сыном эмигрантки из Пинска, судебным экспертом-психологом, доктором Ури Эмитом, который более 30 лет проработал с заключенными американских тюрем.

Мы продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле в совместном с « Корона Техно » проекте.



Доктор Ури Эмит.

С 30-х годов прошлого века значительных изменений нет

Тюрьма Синг-Синг, расположенная в городе Оссиннинг штата Нью-Йорк, на момент визита Ильфа и Петрова состояла из трех новых корпусов и одного старого. Условия в «новостройках» впечатлили писателей. В тюремном корпусе было шесть этажей камер, «узких, как пароходные каюты, стоящих одна рядом с другой и снабженных вместо дверей львиными решетками». А вот о здании старой тюрьмы, в котором содержались 500 заключенных, классики высказались куда менее восторженно.

«Вот это была уже настоящая султанско-константинопольская тюрьма. Встать во весь рост в этих камерах нельзя. Когда садишься на кровать, колени трутся о противоположную стену. Две койки помещаются одна над другой. Темно, сыро и страшно. Тут уже нет ни сверкающих унитазов, ни умиротворяющих картинок с ангелами», — писали в своей книге «Одноэтажная Америка» Ильф и Петров.

Помощник начальника Синг-Синга, который проводил экскурсию, спартанские условия содержания заключенных пояснил тем, что в американских исправительных учреждениях занимаются не исправлением преступников, а наказанием. Спустя 80 лет после визита Ильфа и Петрова в Синг-Синг судебный эксперт-психолог Ури Эмит сообщил нам, что за это время цели пенитенциарной системы США значительных изменений не претерпели.

— Тюрьмы созданы не для того, чтобы перевоспитать людей, а для того, чтобы на время изолировать его из общества, — объяснил собеседник.



По дороге в Нью-Джерси для встречи с доктором Эмитом. Фото сделано на Samsung Galaxy S8.

«Моя сфера деятельности — это мысли преступников»

Доктор Ури Эмит всю свою жизнь занимается вопросами реабилитации и социализации бывших преступников. Он преподает психологию в университете Рутгерс в Нью-Джерси, является главным психологом Колледжа судебных ревизоров в Новой Англии и членом Американской ассоциации психотерапевтов. С Беларусью его связывает мать, которая родилась в Пинске.

Несколько раз профессор навещал столицу Полесья, когда приезжал в Минск выступать с лекциями и докладами в белорусских университетах. В БГУ он принимал участие в семинаре «Современные проблемы судебной и клинической психологии», а в РНПЦ психического здоровья прочитал лекцию о судебной экспертизе и групповой психотерапии лиц, совершивших преступления, связанные с сексуальным насилием.

— Судебные эксперты работают с уликами, моя сфера деятельности — это мысли преступников. Я оцениваю опасность преступников. Чаще всего людей, осужденных за сексуальные преступления, — объяснил собеседник свою сферу деятельности.





«Некоторые умудряются за время отсидки дистанционно закончить колледж и получить диплом»

Работа с преступниками в США начинается еще во время их пребывания в исправительном учреждении. Психологи организуют групповые занятия по реабилитации заключенных и готовят их к возвращению в общество.

— Все зависит от тюрьмы и от условий. Как правило, реабилитация преступника начинается уже в тюрьме. Конечно, нельзя заставить человека измениться, но можно его заинтересовать. Например, сокращать срок тем преступникам, которые посещают занятия, учатся, осваивают новую специальность, работают. Некоторые умудряются за время отсидки дистанционно закончить колледж и получить диплом.

США находится в лидерах по абсолютному количеству заключенных. По данным за 2017 год в американских тюрьмах содержится 2,1 миллиона человек, сообщает сайт Института исследования уголовной политики.





После освобождения человека из тюрьмы терапия не заканчивается. Бывшие заключенные продолжают посещать групповые занятия и общаться с психологами. Кроме того раз в год проводится экспертиза, на основании которой оценивается социальная опасность осужденного.

— Мы в своей работе пользуемся разными инструментами. В большинстве случаев это клинический анализ. После 33 лет работы в этой сфере я думаю, что у меня есть немного опыта. Если вы этим достаточно долго этим занимаетесь — 10,12, 40 лет — вы начинаете видеть людей насквозь. Некоторые — несгибаемые, как этот стол, другие — могут измениться. За время своей работы я видел преступников, которые стали на путь исправления, завязали с прошлым.

В 2002 году я даже организовал целую группу поддержки таких людей. Они исправились и сейчас у каждого из них своя жизнь, семья. Они завязали с наркотиками, зарабатывают деньги. У меня был такой случай. Я работал с одним преступником. Он по специальности был механиком, но не мог устроится на работу. Я позвонил в автосалон, где покупал машину, и попросил их взять его на работу, если им нужен специалист. Его взяли на работу и он стал замечательным механиком. В этом случае человеку удалось помочь. Но есть люди, которых уже не изменить.

«Преступниками не рождаются»

Доктор Эмит много времени уделяет причинам преступности, изучает факторы, которые заставляют человека преступать закон. Как отмечает собеседник, пока он не нашел убедительных доказательств генетической предрасположенности к преступлениям. Зато есть много примеров того, как среда, в которой вырос человек, влияет на его криминальное будущее.

— Преступниками не рождаются. Ими становятся. Многое зависит от той среды, в которой они выросли. Если у них дома сложная атмосфера, пьющие родители, много детей в семье, которые предоставлены самим себе, то у ребенка нет возможности развиваться и он остается ребенком. Однако есть и другие примеры. Некоторые люди могут вырасти в ужасных условиях, но стать добропорядочными гражданами, стать врачами, юристами, профессорами.





По словам собеседника перевоспитание преступника возможно, но для этого необходимо уделить человеку несколько лет терапии.

— В некоторых случаях перевоспитание возможно. Во многом это зависит от того, будет ли он получать необходимое психологическое лечение. Не десять дней, не год, а несколько лет. И не раз в неделю. В идеале — несколько раз и в группах.

«Насильники, когда попадают в тюрьму, тщательно скрывают статью, по которой отбывают наказание»

Как отмечает доктор Эмит, самые сложные в плане реабилитации — это преступники, совершившие сексуальные преступления.

— Многие преступники имеют в своем послужном списке в том числе и преступления против половой неприкосновенности. Просто когда такие люди приходят в тюрьму, они предпочитают об этом не распространяться, так как их будут избивать. Поэтому все насильники, когда попадают в тюрьму тщательно скрывают статью, по которой отбывают наказание. Говорят, что кого-то убили, или избили полицейского. Но ведь есть охранники, которые все знают и информация быстро распространяется по всей тюрьме. Это невозможно скрыть.

Еще одна проблема с реабилитацией насильников заключается в том, что в США информация о них находится в открытом доступе. Преступников, совершивших сексуальные преступления, комиссия делит на три категории в зависимости от вероятности совершения ими повторных преступлений.

Информация о насильниках первой категории — с низкой вероятностью рецидива — не публикуется в открытом доступе. Зато всю информацию о преступниках второй и третьей категории — средним и высоким уровнем рецидива — можно найти на сайтах администраций штатов. Там указывается подробная информация о насильнике: имя, фамилия, отчество, рост, вес, дата рождения, цвет глаз, волос, точный адрес проживания, статья, пол и возраст жертвы.

Кроме того насильники первой и второй категории обязаны каждые три года обновлять в базе данных свои фотографии, а преступники третьей категории — ежегодно. Публикация личной информации насильников обусловливается интересами общественной безопасности и высоким уровнем рецидива подобных преступлений.





Доктор Эмит такую практику комментирует сдержано:

— Это сложная тема для обсуждения. С одной стороны я думаю, что это мешает таким преступникам стать на путь исправления. С другой стороны общественность имеет право знать, что по соседству с ними живет человек, совершивший сексуальное преступление.

Идеальной тюрьмы не будет

После освобождения из тюрем насильники в США посещают занятия групповой терапии. Кроме того может использоваться медикаментозное лечение препаратами, которые подавляют или снижают либидо.

— По статистике сексуальные преступники, которые прошли необходимое лечение, совершают меньше преступлений, чем те, с которыми не проводилось никакой работы. Но это, подчеркиваю, только статистические данные, которые учитывают лишь преступления, о которых заявляли, а есть ведь и те, о которых неизвестно.

Доктор Эмит отмечает, что большую роль в исправлении преступника играют условия, созданные в тюрьме. К сожалению, зачастую исправительные учреждения выполняют функцию изоляции заключенных, а не их реабилитации. На вопрос возможно ли в будущем создать идеальную тюрьму, в которой бы преступников исправляли, профессор ответил утвердительно:

— Конечно. Только кто согласится отдать на это столько денег?





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