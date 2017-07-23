Крестный ход в честь Барколабовской иконы совершают православные

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Православные паломники отправились в 40-километровый крестный ход в честь Барколабовской иконы Божией Матери, сообщили в БПЦ.



© Sputnik Юрий Кавер Гомель В привезут частицу мощей великомученика Пантелеимона

Это традиционный, ежегодный крестный ход, который проводится 23 — 25 июля, когда отмечаются праздничные дни, связанные со святыней.

Крестный ход проводится по благословению Преосвященного епископа Могилевского и Мстиславского Софрония.

"40-километровый путь богомольцев идет от храма Царственных мучеников в Могилеве до Спасо-Вознесенского монастыря в поселке Барколабово Быховского района, где пребывает чудотворная икона", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского экзархата.



© Public Domain. Икона Божьей Матери Одигитрия Барколабвская

Паломники идут через несколько населенных пунктов — Буйничи, Селец, Салтановка, Новосёлки, Дашковка, Стайки, Боровка, Ляды, рассказали священнослужители.

Барколабовская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых православных святынь в Беларуси, списки находятся во многих церквях.

Образ особенно прославился чудесами во время Северной войны и войны 1812 года. После 1920 года, когда монастырь был закрыт, икону сохраняли верующие. А накануне Пасхи 1953 года икону принесли в Свято-Троицкий храм Быхова, 25 июля 2010 года древняя икона была торжественно перенесена в восстанавливаемую Барколабовскую обитель.