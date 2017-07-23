ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крестный ход в честь Барколабовской иконы совершают православные

24.07.2017 09:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Православные паломники отправились в 40-километровый крестный ход в честь Барколабовской иконы Божией Матери, сообщили в БПЦ.

Крестный ход в честь Барколабовской иконы совершают православные
© Sputnik Юрий Кавер
В Гомель привезут частицу мощей великомученика Пантелеимона

Это традиционный, ежегодный крестный ход, который проводится 23 — 25 июля, когда отмечаются праздничные дни, связанные со святыней.

Крестный ход проводится по благословению Преосвященного епископа Могилевского и Мстиславского Софрония.

"40-километровый путь богомольцев идет от храма Царственных мучеников в Могилеве до Спасо-Вознесенского монастыря в поселке Барколабово Быховского района, где пребывает чудотворная икона", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского экзархата.

Крестный ход в честь Барколабовской иконы совершают православные
© Public Domain.
Икона Божьей Матери Одигитрия Барколабвская

Паломники идут через несколько населенных пунктов — Буйничи, Селец, Салтановка, Новосёлки, Дашковка, Стайки, Боровка, Ляды, рассказали священнослужители.

Барколабовская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых православных святынь в Беларуси, списки находятся во многих церквях.

Образ особенно прославился чудесами во время Северной войны и войны 1812 года. После 1920 года, когда монастырь был закрыт, икону сохраняли верующие. А накануне Пасхи 1953 года икону принесли в Свято-Троицкий храм Быхова, 25 июля 2010 года древняя икона была торжественно перенесена в восстанавливаемую Барколабовскую обитель.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта икона считается одной из самых почитаемых святынь в Беларуси, ее списки находятся во многих православных храмах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Более 150 легковушек ждут выезда из Беларуси в понедельник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика