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Крестный ход в честь Барколабовской иконы совершают православные
24.07.2017 09:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Православные паломники отправились в 40-километровый крестный ход в честь Барколабовской иконы Божией Матери, сообщили в БПЦ.
Это традиционный, ежегодный крестный ход, который проводится 23 — 25 июля, когда отмечаются праздничные дни, связанные со святыней.
Крестный ход проводится по благословению Преосвященного епископа Могилевского и Мстиславского Софрония.
"40-километровый путь богомольцев идет от храма Царственных мучеников в Могилеве до Спасо-Вознесенского монастыря в поселке Барколабово Быховского района, где пребывает чудотворная икона", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского экзархата.
© Public Domain.
Икона Божьей Матери Одигитрия Барколабвская
Паломники идут через несколько населенных пунктов — Буйничи, Селец, Салтановка, Новосёлки, Дашковка, Стайки, Боровка, Ляды, рассказали священнослужители.
Барколабовская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых православных святынь в Беларуси, списки находятся во многих церквях.
Образ особенно прославился чудесами во время Северной войны и войны 1812 года. После 1920 года, когда монастырь был закрыт, икону сохраняли верующие. А накануне Пасхи 1953 года икону принесли в Свято-Троицкий храм Быхова, 25 июля 2010 года древняя икона была торжественно перенесена в восстанавливаемую Барколабовскую обитель.
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Эта икона считается одной из самых почитаемых святынь в Беларуси, ее списки находятся во многих православных храмах.
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