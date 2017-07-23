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Более 150 легковушек ждут выезда из Беларуси в понедельник

24.07.2017 09:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Более 150 легковых автомобилей и 600 грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси утром в понедельник, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете.

Очереди на границах традиционно образовались к выходным, однако в понедельник существенно меньше они не стали.

Так, утром 24 июля 110 автомобилей ждут выезда из Беларуси в пункте пропуска Брест, еще полсотни — в Брузгах.

Сохраняются и очереди из фур. Так, в Каменном логе стоят 240 грузовых автомобилей, в Привалке — 121, а в Бенякони — 86. В сумме на выезд из республики в Литву, Польшу и Латвию стоят в очередях свыше 600 фур.

При планировании поездок автовладельцам необходимо учитывать данные о ситуации на границе и проверять данные на сайте Госпогранкомитета республики.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Также в очередях на выезд из республики утром в понедельник стоят более 600 фур.

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