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Без дождя никак. Погода в Гомеле на неделю

24.07.2017 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Последняя неделя июля хоть и ожидается с нормальной летней температурой, но вот общее состояние погоды в ближайшие дни не совсем радует.


Четыре из пяти дней по прогнозам синоптиков обещают быть дождливыми. Поэтому зонт с понедельника по пятницу стоит держать под рукой.

Днем температура воздуха будет держаться не ниже +25 °С, ночью — около +20 °С. И все это вместе с переменной облачностью, небольшими дождями, и грозами в определенные дни.

Исключением станет среда — целый день ясно, а температура достигнет +32 °С.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Четыре из пяти дней по прогнозам синоптикам обещают быть дождливыми. Поэтому зонт с понедельника по пятницу стоит держать под рукой.

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