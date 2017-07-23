Без дождя никак. Погода в Гомеле на неделю

Последняя неделя июля хоть и ожидается с нормальной летней температурой, но вот общее состояние погоды в ближайшие дни не совсем радует.





Четыре из пяти дней по прогнозам синоптиков обещают быть дождливыми. Поэтому зонт с понедельника по пятницу стоит держать под рукой.

Днем температура воздуха будет держаться не ниже +25 °С, ночью — около +20 °С. И все это вместе с переменной облачностью, небольшими дождями, и грозами в определенные дни.

Исключением станет среда — целый день ясно, а температура достигнет +32 °С.

Погода в Гомеле и области