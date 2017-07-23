Ферма по разведению насекомых открылась в Беларуси

В Беларуси появилась первая ферма, где выращивают сверчков и червей. Пока насекомых продают как корм для экзотических животных. Скоро они будут и на прилавках обычных магазинов, обещают производители. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

«Это банановый сверчок. Сейчас мы их используем как кормовых насекомых для кормления пауков, хамелеонов, других насекомоядных», — рассказывает гендиректор фермы по разведению насекомых Сергей Макаров.

Скоро, уверен собеседник, их будут есть и белорусы.

Несколько лет назад у молодого бизнесмена возникла идея создания первой и пока единственной в стране фермы по выращиванию насекомых. Сегодня ферма есть.

«Два миллиона людей в мире едят насекомых. Когда в 1970-х годах привезли бизнесмены суши, американцы сказали, что никогда это не будут есть. Мы видим результат. Почему не быть в авангарде этой истории?», — считает Сергей Макаров.

Сверчок — главный обитатель необычной фермы. Вместе с ним здесь обитает еще более двух миллионов насекомых.

Все они живут в специальных контейнерах. Температура не ниже 30 градусов. Человеку здесь жарко, а сверчок размножается. Век насекомого не очень долгий — всего 2 месяца. В возрасте 30 дней его можно продавать.

«Существует тенденция, что человечество скоро будет голодать. И именно к 2050 году прогнозируют, что сельское хозяйство перейдет на насекомых», — рассуждает мужчина.

А еще здесь выращивают три вида тараканов и два вида личинок. Но сверчку уделяется особое внимание. Он источник белка. Это полезный продукт. Образцы насекомых уже сдали в государственную лабораторию на анализ. Дожидаться результата наша съемочная группа не стала.

Насекомых без труда приготовили в одном из минских ресторанов паназиатской кухни, хотя раньше с таким продуктом шеф-повару сталкиваться не приходилось. Всего за пять минут на огне рисовая лапша со сверчками приготовилась. Что для этого понадобилось? Рисовая лапша, сверчки, лук, морковь, грибы, капуста, соевый соус.

А еще шеф-повар приготовил уже привычные для белорусов роллы с непривычной начинкой. Попробовать блюдо со сверчком предложили и посетителям ресторана.

Сергей Макаров уверен, что в будущем насекомые заменят и говядину, и телятину, и свинину. Бизнесмен готов создавать новую ферму, где будут не только выращивать насекомых, но и производить сверчковую муку. Ее уже по всему миру охотно покупают вегетарианцы, приверженцы здорового питания и спортсмены.

«Рано или поздно их начнут употреблять в пищу». Как минчанин планирует разбогатеть на сверчках