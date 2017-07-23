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И снова дожди. Погода в Витебске на неделю
24.07.2017 09:33 — Новости Общества | Tut.by
После жарких и сухих выходных ожидается очередное ухудшение погоды,
В понедельник, 24 июля, в дневные часы — до +23 °C. Без осадков, облачно, ветер слабый.
Со вторника опять прогнозируют дожди. Температура воздуха в этот день — до +24 °C.
Среда, 26 июля, будет жаркой — днем до +28 °C, но в прогнозе — сильный дождь с грозой.
В четверг зонт понадобится только утром, к обеду должно распогодиться. Температура — до +23 °C.
В пятницу осадки, наоборот, будут к вечеру. Ночью — до +16 °C, днем — до +24 °C.
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После жарких и сухих выходных ожидается очередное ухудшение погоды.
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