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И снова дожди. Погода в Витебске на неделю

24.07.2017 09:33 — Новости Общества | Tut.by  
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После жарких и сухих выходных ожидается очередное ухудшение погоды, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник, 24 июля, в дневные часы — до +23 °C. Без осадков, облачно, ветер слабый.

Со вторника опять прогнозируют дожди. Температура воздуха в этот день — до +24 °C.

Среда, 26 июля, будет жаркой — днем до +28 °C, но в прогнозе — сильный дождь с грозой.

В четверг зонт понадобится только утром, к обеду должно распогодиться. Температура — до +23 °C.

В пятницу осадки, наоборот, будут к вечеру. Ночью — до +16 °C, днем — до +24 °C.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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После жарких и сухих выходных ожидается очередное ухудшение погоды.

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