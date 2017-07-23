Выпускные экзамены для школьников пока не изменятся

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Министерство образования Беларуси утвердило перечень экзаменов для выпускников девятых и одиннадцатых классов, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.



© Sputnik Евгений Одиноков Правила приема в вузы Беларуси могут пересмотреть

Перечень выпускных экзаменов утвержден постановлением ведомства от 7 июля 2017 года №74.

Так, весной 2018 года выпускники 9-х классов будут сдавать письменные экзамены по белорусскому, русскому языкам и математике. Закончившие же 11 классов будут сдавать письменные экзамены по математике и одному из государственных языков на выбор, а также устно — по иностранному языку и истории Беларуси.

Есть также ряд исключений. Например, ученики, которые обучались на польском или литовском, будут сдавать дополнительный экзамен по этим языкам. Есть и ряд исключений для школьников, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

По сравнению с прошлым годом, в перечне выпускных экзаменов не изменилось ничего. Подобный набор предметов школьники сдают с 2015 года, до этого же экзамена по иностранному языку не было, историю Беларуси сдавали после девятого класса, а после одиннадцатого обязательным было проходить испытание по обоим государственным языкам.

В конце 2016 года Минобразования выступало с инициативой реформировать выпускные экзамены в школах и систему поступления в высшие учебные заведения путем введения единого независимого экзамена, однако после смены главы ведомства идея не получила свое развитие.