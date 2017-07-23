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Выпускные экзамены для школьников пока не изменятся
24.07.2017 09:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Министерство образования Беларуси утвердило перечень экзаменов для выпускников девятых и одиннадцатых классов, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik Евгений Одиноков
Перечень выпускных экзаменов утвержден постановлением ведомства от 7 июля 2017 года №74.
Так, весной 2018 года выпускники 9-х классов будут сдавать письменные экзамены по белорусскому, русскому языкам и математике. Закончившие же 11 классов будут сдавать письменные экзамены по математике и одному из государственных языков на выбор, а также устно — по иностранному языку и истории Беларуси.
Есть также ряд исключений. Например, ученики, которые обучались на польском или литовском, будут сдавать дополнительный экзамен по этим языкам. Есть и ряд исключений для школьников, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.
По сравнению с прошлым годом, в перечне выпускных экзаменов не изменилось ничего. Подобный набор предметов школьники сдают с 2015 года, до этого же экзамена по иностранному языку не было, историю Беларуси сдавали после девятого класса, а после одиннадцатого обязательным было проходить испытание по обоим государственным языкам.
В конце 2016 года Минобразования выступало с инициативой реформировать выпускные экзамены в школах и систему поступления в высшие учебные заведения путем введения единого независимого экзамена, однако после смены главы ведомства идея не получила свое развитие.
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Выпускники 11-х классов уже два года сдают экзамены по истории Беларуси, иностранному языку и одному из государственных языков на выбор.
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