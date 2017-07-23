ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выпускные экзамены для школьников пока не изменятся

24.07.2017 09:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Министерство образования Беларуси утвердило перечень экзаменов для выпускников девятых и одиннадцатых классов, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Выпускные экзамены для школьников пока не изменятся
© Sputnik Евгений Одиноков
Правила приема в вузы Беларуси могут пересмотреть

Перечень выпускных экзаменов утвержден постановлением ведомства от 7 июля 2017 года №74.

Так, весной 2018 года выпускники 9-х классов будут сдавать письменные экзамены по белорусскому, русскому языкам и математике. Закончившие же 11 классов будут сдавать письменные экзамены по математике и одному из государственных языков на выбор, а также устно — по иностранному языку и истории Беларуси.

Есть также ряд исключений. Например, ученики, которые обучались на польском или литовском, будут сдавать дополнительный экзамен по этим языкам. Есть и ряд исключений для школьников, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

По сравнению с прошлым годом, в перечне выпускных экзаменов не изменилось ничего. Подобный набор предметов школьники сдают с 2015 года, до этого же экзамена по иностранному языку не было, историю Беларуси сдавали после девятого класса, а после одиннадцатого обязательным было проходить испытание по обоим государственным языкам.

В конце 2016 года Минобразования выступало с инициативой реформировать выпускные экзамены в школах и систему поступления в высшие учебные заведения путем введения единого независимого экзамена, однако после смены главы ведомства идея не получила свое развитие.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускники 11-х классов уже два года сдают экзамены по истории Беларуси, иностранному языку и одному из государственных языков на выбор.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ферма по разведению насекомых открылась в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика