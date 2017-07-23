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Опять дожди и грозы. Погода на неделю в Гродно и области

24.07.2017 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Недолго жители региона радовались солнечной погоде. С понедельника по области синоптики снова обещают дожди и пасмурное небо. Правда, есть надежда, что в четверг обойдется без осадков. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В понедельник, 24 июля, переменная облачность. Днем — небольшой дождь, возможна гроза. Вечером — также осадки. Температура воздуха днем +20…22 °C. Вечером — +19…21 °C.

Во вторник, 25 июля, утром и днем сплошная облачность, без осадков, а вот вечером могут идти дожди и будет ветрено — порывы до 11 м/c. Температура воздуха днем +22…24 °C.

В среду, 26 июля, утром — сплошная облачность, сильный дождь и гроза. Днем также осадки. Утром температура будет +18…20 °C. Днем — +18…20 °C. Вечером погода в регионе существенно не изменится

В четверг, 27 июля, ночью — дымка, переменная облачность, без осадков. Утром и днем переменная облачность, дождей не ожидается, а вечером будет ясно. Температура воздуха днем — +22…24 °C.

В пятницу, 28 июля, переменная облачность. Днем и вечером ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +22…24 °C.

В выходные в регионе будет переменная облачность. Ночью в субботу синоптики обещают небольшой дождь, а днем — пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем — +21…23°C.

Погода в Гродно и области

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Теги: Гродно
 
 
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С понедельника по области синоптики снова обещают дожди и пасмурное небо. Правда, есть надежда, что в четверг обойдется без осадков.

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