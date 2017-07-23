24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибывают подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил России для участия в учении "Запад-2017". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Во время плановой подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения ВС Беларуси и России. Для участия в нем с 23 июля прибывают подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил России.

Белорусским и российским военнослужащим предстоит совместно осуществить подготовку пунктов и средств управления соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран, а также оборудовать районы (участки местности) практических действий войск (сил).-0-