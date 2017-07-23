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"Навели порчу и болезни". В Витебске мошенница обокрала парня в день его рождения

24.07.2017 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске мошенница под предлогом снятия порчи обокрала парня в день его рождения. Подробности инцидента сообщает пресс-служба милиции региона.

Фото: УВД Витебского облисполкома

Молодой человек, которому в этот день исполнилось 18 лет, вышел из кафе. К нему подошла женщина и стала рассказывать, что на него навели порчу и разные болезни.

Парень и не заметил, как отдал женщине все деньги. Опомнившись, он вызвал милицию. Вскоре по приметам мошенницу задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 УК (Мошенничество).

У правоохранителей есть подозрение, что эта женщина может быть причастна к другим похожим преступлениям. Всех, кому что-либо известно о деятельности подозреваемой, а также потерпевших от ее действий просят позвонить по телефону 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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Молодой человек, которому в этот день исполнилось 18 лет, вышел из кафе. К нему подошла женщина и стала рассказывать, что на него навели порчу и разные болезни.

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