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"Навели порчу и болезни". В Витебске мошенница обокрала парня в день его рождения
24.07.2017 10:27 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске мошенница под предлогом снятия порчи обокрала парня в день его рождения. Подробности инцидента
Молодой человек, которому в этот день исполнилось 18 лет, вышел из кафе. К нему подошла женщина и стала рассказывать, что на него навели порчу и разные болезни.
Парень и не заметил, как отдал женщине все деньги. Опомнившись, он вызвал милицию. Вскоре по приметам мошенницу задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье 209 УК (Мошенничество).
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Молодой человек, которому в этот день исполнилось 18 лет, вышел из кафе. К нему подошла женщина и стала рассказывать, что на него навели порчу и разные болезни.
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