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Новополочанин передал в музей топор, которому 4 тысячи лет
24.07.2017 10:24 — Новости Общества | Tut.by
Житель Новополоцка Михаил Воронько передал в краеведческий музей Полоцка древний бронзовый топор,
«Теперь в разделе, где представлены орудия эпохи бронзы, появился первый металлический предмет — бронзовый топор с закраинами. Артефакт датируется ІІ - началом І тысячелетия до нашей эры. Подобные изделия относятся к ранним этапам развития человеческих сообществ бронзового века на территории Беларуси», — отмечают специалисты.
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Подобные изделия относятся к ранним этапам развития человеческих сообществ бронзового века на территории Беларуси.
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