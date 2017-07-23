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Новополочанин передал в музей топор, которому 4 тысячи лет

24.07.2017 10:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Новополоцка Михаил Воронько передал в краеведческий музей Полоцка древний бронзовый топор, сообщает сайт Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.


Фото: polotsk.museum.by

«Теперь в разделе, где представлены орудия эпохи бронзы, появился первый металлический предмет — бронзовый топор с закраинами. Артефакт датируется ІІ - началом І тысячелетия до нашей эры. Подобные изделия относятся к ранним этапам развития человеческих сообществ бронзового века на территории Беларуси», — отмечают специалисты.

 
 
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Подобные изделия относятся к ранним этапам развития человеческих сообществ бронзового века на территории Беларуси.

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