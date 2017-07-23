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Минскройархитектуры объяснило, кому дадут адресные жилищные субсидии

24.07.2017 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Многодетные и молодые семьи и дети-сироты будут иметь преимущественные права на получение адресных субсидий на строительство жилья, сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль в программе "Контуры" телеканала ОНТ.

Минскройархитектуры объяснило, кому дадут адресные жилищные субсидии
© Sputnik Александр Кряжев
Жилищные субсидии и новый порядок господдержки в вопросах и ответах

Граждан, претендующих на госпомощь, пригласят в исполком, где расскажут об условиях поддержки в соответствии с указом №240, а также проинформируют, в каком доме им можно построиться. По словам Александра Горваля, перечень этих домов уже формируется.

Максимальный размер кредита и размер адресной субсидии будут зависеть от состава семьи и жилой площади, имеющейся в собственности.

"Если гражданин, подав заявление, дает согласие на участие в этой системе, исполком принимает решение о субсидировании данной семьи", — отметил чиновник.

С этим документом человек должен обратиться в банк и оформить все необходимые документы. Пока же в системе адресных жилищных субсидий будут работать "Беларусбанк" и "Белагропромбанк", но после к ним подключатся коммерческие финансовые организации, заметил Горваль.

"Если такой кредитный договор заключен, он поступает обратно в исполком и со следующего месяца после заключения договора гражданину производится начисление субсидии. Она идет в безналичном расчете на счет гражданина в соответствующем банке и гасит либо часть процентов, либо основного долга, в зависимости от категории граждан", — прозвучало в эфире.

Минскройархитектуры объяснило, кому дадут адресные жилищные субсидии
© Pixabay
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Погашение основного долга субсидируется в размере 100 % многодетным семьям, если в их составе четверо и более детей,  в размере 95 % — если в семье трое несовершеннолетних детей, либо до 23-х проживающих совместно и проходящих обучение в учебных заведениях, в размере 35 % — детям-сиротам, в размере 10 % и 20 % от основного долга — молодым семьям при рождении первого и второго ребенка соответственно.

На данный момент на учете нуждающихся в республике стоит почти 700 тысяч семей, и третья часть из них может рассчитывать на господдержку.

"Мы настроены оптимистично работать в системе падающей ставки рефинансирования, снижения процентных ставок по кредитам. Потому что строительный комплекс по своим мощностям готов строить значительно больше, чем в нынешних условиях. Все будет зависеть от домашних хозяйств, семей и от тех процентных ставок по кредитам, которые должны стать доступны для основной массы населения", — подчеркнул начальник управления.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждан, претендующих на господдержку, пригласят в порядке очереди в исполкомы и пояснят, в каком доме им можно построиться.

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