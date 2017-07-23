24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный электрокардиограф разработали в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА разработчик устройства Андрей Дюсмикеев.

Устройство регистрирует основные виды нарушений сердечного ритма, которые являются предвестниками тяжелых заболеваний сердца. Полноценную кардиограмму можно снять путем прикладывания к прибору пальцев рук. Каких-либо специальных креплений при этом не требуется, поэтому его использование максимально простое. Записать кардиограмму можно достаточно быстро в бытовых условиях и даже в дороге.

Разработка представляет собой комплекс, состоящий из переносного прибора, который позволяет регистрировать сбои в работе сердца, и мобильного приложения для извлечения данных. Устройство существует в двух вариантах. В первом корпус выполнен из дуба, это скорее подарочный вариант, и может использоваться как дома, так и на работе. Второй вариант - в виде пластины размером 40 мм на 80 мм и толщиной всего 5 мм, которая клеится на заднюю поверхность любого гаджета.

Использовать устройство можно в любое время, когда человек почувствовал дискомфорт в области сердца. После процедуры пользователь получает цветовые уведомления. Если загорается красный, при помощи кнопки SOS можно оперативно вызвать скорую помощь. Если рисков на данный момент нет, экран будет зеленого цвета. Также приложение дает рекомендации.

Особенно важно, что данные о работе сердца загружаются не только в приложение, но и в "виртуальный кабинет" пользователя - личное облако. Информацию можно переадресовать врачу в любой точке мира, который дистанционно проанализирует кардиограмму и даст рекомендации.

Разработка прошла исследовательский этап, сейчас готовится пробная промышленная версия. Затем ее протестирую на фокус-группе. Устройством заинтересовался Белорусский инновационный фонд.

Перспективность разработки отмечают и медики. Качество записи кардиограммы и обработки сигнала кардиологов удовлетворяет, они готовы пользоваться сервисом и анализировать данные, полученные с его помощью.

Мобильный электрокардиограф планируется реализовывать не только в Беларуси, но и за рубежом. Его создатели не исключают, что в Беларуси в перспективе устройство будут предлагать бесплатно. Тем самым удастся не только сделать диспансеризацию максимально удобной и доступной для белорусов, но и помогать в решении глобальных государственных задач в области сохранения здоровья населения.-0-