В Гомеле 6-летний мальчик угодил в образовавшуюся от порыва теплотрассы яму с горячей водой

В Гомеле шестилетний мальчик играл на улице и угодил в яму с горячей водой. Ребенок получил ожоги, сейчас он находится в больнице.





23 июля в 18.57 спасателям поступило сообщение о том, в больницу доставлен ребенок, который получил ожоги в результате порыва трубы горячего водоснабжения и подмыва грунта в районе улицы Б. Царикова в Гомеле.

Выяснилось, что мальчик бегал по зеленой зоне и решил перепрыгнуть яму с водой. Сделать это не получилось, и нога ребенка попала в горячую воду. Было установлено, что размыв грунта образовал прорыв трубы горячего водоснабжения. Мальчик был доставлен в больницу с ожогами 1−3 степени 15% тела, сообщили в МЧС.

В 21.30 аварийная бригада Гомельоблтеплосетей трубу перекрыла, из ямы воду откачала.





Как сообщили в Гомельтеплосети, поврежденная теплотрасса находится на балансе ОАО «Аэродром Инвест».

Следственный комитет проводит проверку по поводу инцидента.

Сейчас мальчик в реанимации ожогового отделения. Сегодня его планируют перевести в обычную палату.