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В Барановичском районе подросток обстрелял из пневматики школу
24.07.2017 10:47 — Новости Общества | Tut.by
16-летний житель Барановичского района задержан по подозрению в хулиганстве, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
21 июля в милицию обратился заместитель директора средней школы в агрогородке Жемчужный, который сообщил, что неизвестный повредил 11 оконных стеклопакетов в здании учреждения образования.
Правоохранители установили, что хулиганство совершил 16-летний ученик Новомышского государственного производственного лицея сельскохозяйственного производства. По предварительной версии по окнам подросток стрелял из пневматического пистолета.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК).
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В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
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