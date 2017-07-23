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В Барановичском районе подросток обстрелял из пневматики школу

24.07.2017 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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16-летний житель Барановичского района задержан по подозрению в хулиганстве, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

21 июля в милицию обратился заместитель директора средней школы в агрогородке Жемчужный, который сообщил, что неизвестный повредил 11 оконных стеклопакетов в здании учреждения образования.

Правоохранители установили, что хулиганство совершил 16-летний ученик Новомышского государственного производственного лицея сельскохозяйственного производства. По предварительной версии по окнам подросток стрелял из пневматического пистолета.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК).

 
 
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В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

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