В Барановичском районе подросток обстрелял из пневматики школу

16-летний житель Барановичского района задержан по подозрению в хулиганстве, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

21 июля в милицию обратился заместитель директора средней школы в агрогородке Жемчужный, который сообщил, что неизвестный повредил 11 оконных стеклопакетов в здании учреждения образования.

Правоохранители установили, что хулиганство совершил 16-летний ученик Новомышского государственного производственного лицея сельскохозяйственного производства. По предварительной версии по окнам подросток стрелял из пневматического пистолета.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК).