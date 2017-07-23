Лукашенко про строительство АЭС: фобии были очень сильны

Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу с с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Белорусский президент в очередной раз подчеркнул важность «стройки века» для Беларуси, отметив при этом, что решение о возведении атомной станции далось стране трудно.

«Нам не просто далось решение о строительстве атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее. Это во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. В ряд с космическими, IT-технологиями, цифровой экономикой - за ними будущее - я ставлю и строительство атомной станции. Мы уделяем очень серьезное внимание строительству. Достаточно сказать, что я детально посвящен в планы строительства станции и ход этого строительства», - цитирует Лукашенко пресс-служба.

Строительство АЭС Лукашенко назвал одним из национальных проектов, который является весьма затратным и требующим особого внимания. Кроме АЭС в Беларуси, по словам Лукашенко, реализуется еще с десяток проектов такого масштаба.

«Мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос. Сегодняшняя встреча очень важна для того, чтобы еще раз обсудить вопросы строительства атомной станции, ликвидировать некоторые узкие места, которые, естественно, при таких огромных стройках имеют место быть. И ряд других вопросов, которые вы сочтете нужным обсудить и услышать мои ответы на них», - заявил он.

Глава российской корпорации, в свою очередь, заявил о намерении ввести всю белорусскую АЭС в эксплуатацию в 2020 году.

Отметим, что 4 мая была создана межведомственная рабочая группа по подготовке Национального доклада о целевой переоценке безопасности БелАЭС. Возглавила группу начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская. Участие независимых экспертов в группе не предусмотрено. 26 мая на стройплощадку белорусской атомной станции прибыла большая делегация - за пару дней до этого еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не смогут стать ближе . Ранее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС.

ПАСЕ и вовсе призвала Беларусь к приостановке строительства БелАЭС из-за «многочисленных нарушений, отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности и серьезных нарушений безопасности и крупных инцидентов при строительстве».

Несмотря на все это, а также возникший недавно вопрос о том, куда Беларусь будет девать излишки произведенной на АЭС энергии, власти не прекращают строительство станции. Отметим, что станцию строят по российскому проекту на российские кредитные средства, тогда как главной причиной для возведения АЭС в свое время называли уход от закупок российской энергии.