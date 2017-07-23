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Лукашенко про строительство АЭС: фобии были очень сильны
24.07.2017 11:35 — Новости Общества | БДГ
Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу с с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым.
Белорусский президент в очередной раз подчеркнул важность «стройки века» для Беларуси, отметив при этом, что решение о возведении атомной станции далось стране трудно.
«Нам не просто далось решение о строительстве атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее. Это во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. В ряд с космическими, IT-технологиями, цифровой экономикой - за ними будущее - я ставлю и строительство атомной станции. Мы уделяем очень серьезное внимание строительству. Достаточно сказать, что я детально посвящен в планы строительства станции и ход этого строительства», -
Строительство АЭС Лукашенко назвал одним из национальных проектов, который является весьма затратным и требующим особого внимания. Кроме АЭС в Беларуси, по словам Лукашенко, реализуется еще с десяток проектов такого масштаба.
«Мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос. Сегодняшняя встреча очень важна для того, чтобы еще раз обсудить вопросы строительства атомной станции, ликвидировать некоторые узкие места, которые, естественно, при таких огромных стройках имеют место быть. И ряд других вопросов, которые вы сочтете нужным обсудить и услышать мои ответы на них», - заявил он.
Глава российской корпорации, в свою очередь, заявил о намерении ввести всю белорусскую АЭС в эксплуатацию в 2020 году.
Отметим, что 4 мая
ПАСЕ и вовсе
Несмотря на все это, а также возникший недавно вопрос о том, куда Беларусь будет девать излишки произведенной на АЭС энергии, власти не прекращают строительство станции. Отметим, что станцию строят по российскому проекту на российские кредитные средства, тогда как главной причиной для возведения АЭС в свое время называли уход от закупок российской энергии.
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Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу с с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым.
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