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Гомельчанин привез еще одно "золото" для Беларуси из Рио-де-Жанейро

24.07.2017 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Гомельчанин Егор Дубовик получил золотую медаль по итогам прошедшей в Рио-де-Жанейро международной олимпиады по математике, сообщил гомельский портал "Белка".

Гомельчанин привез еще одно "золото" для Беларуси из Рио-де-Жанейро
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские школьники привезли в республику множество наград с международных предметных олимпиад, которые проходили в последние недели в разных странах мира.Так, на международной математической олимпиаде в Рио-де-Жанейро белорусские ученики получили золотую, серебряную и четыре бронзовые награды. Награду высшей пробы получил выпускник гомельской гимназии и первокурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Егор Дубовик.

К слову, в математической олимпиаде Беларусь по сумме мест заняла 14-е место из более чем ста стран, принявших участие в соревнованиях молодых математиков.

Как сообщили в Минобразования республики, получили высокие награды белорусы и на международной олимпиаде по физике, которая проходила в Индонезии. Домой школьники привезли несколько серебряных и бронзовых медалей.

 
Теги: Минск
 
 
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Выпускник гомельской школы получил золотую медаль на международной олимпиаде по математике.

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