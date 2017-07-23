МИНСК, 24 июл — Sputnik. Гомельчанин Егор Дубовик получил золотую медаль по итогам прошедшей в Рио-де-Жанейро международной олимпиады по математике, сообщил гомельский портал " Белка ".



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские олимпиадники смогут поступать в РФ без экзаменов

Белорусские школьники привезли в республику множество наград с международных предметных олимпиад, которые проходили в последние недели в разных странах мира.Так, на международной математической олимпиаде в Рио-де-Жанейро белорусские ученики получили золотую, серебряную и четыре бронзовые награды. Награду высшей пробы получил выпускник гомельской гимназии и первокурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Егор Дубовик.

К слову, в математической олимпиаде Беларусь по сумме мест заняла 14-е место из более чем ста стран, принявших участие в соревнованиях молодых математиков.

Как сообщили в Минобразования республики, получили высокие награды белорусы и на международной олимпиаде по физике, которая проходила в Индонезии. Домой школьники привезли несколько серебряных и бронзовых медалей.