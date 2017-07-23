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Оранжевый уровень опасности объявлен 25 июля из-за гроз и шквалистого ветра

24.07.2017 12:05 — Новости Общества | БелТА  
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Оранжевый уровень опасности объявлен 25 июля из-за гроз и шквалистого ветра

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 июля из-за гроз и шквалистого ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем по южной части прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни, возможен град. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра местами достигнет 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем будет плюс 22-28, по юго-востоку - до плюс 30.-0-

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Теги: Минск
 
 
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 июля из-за гроз и шквалистого ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...

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