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Погода на неделю: тепло, дожди, грозы и порывистый ветер

24.07.2017 12:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Последняя рабочая неделя месяца обещает быть теплой, с температурным фоном характерным для этих июльских дней. Но атмосферные фронты, которые смещаются с юго-запада Европы, принесут не только теплый воздух, но и дожди, которые зачастую будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник, 25 июля, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем по южной половине республики ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, грозы местами будут сопровождаться сильным порывистым ветром, возможен град. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +12 +18°С, максимальная днем +22 +28°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +30°С.

В среду, 26 июля, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, сильные дожди, днем возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +15 +20°С, максимальная днем от +21°С по западу до +31°С по востоку страны.

В четверг, 27 июля, с ростом атмосферного давления погода ненадолго улчшится, но в отдельных районах республики не обойдется без кратковременных грозовых дожди. Температура воздуха минимальная ночью +12 +19°С, максимальная днем +22 +28°С, по юго-востоку Гомельской области до +30°С.

В пятницу, 28 июля, очередная система фронтальных разделов обусловит ночью преимущественно по южной половине, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы, сильные дожди, возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +13 +20°С, максимальная днем +20 +27°С, по востоку в отдельных районах до +30°С.

 
 
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Последняя рабочая неделя месяца обещает быть теплой, с температурным фоном характерным для этих июльских дней. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника...

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