Первая жара и дожди. Погода в Могилеве на неделе

Погода в Могилеве на неделе будет дождливой и теплой. В середине недели, возможно, придет и первая в этом году жара. К выходным станет прохладнее. По предварительным данным, окончание недели также будет дождливым.



Фото: ru.tsn.ua

Сегодня, 24 июля, будет до +19°С, ожидаются дожди и грозы.

Во вторник также прогнозируют дожди. Будет жарко — около +26°С.

Среда обещает быть первым по-настоящему жарким днем этого лета — ожидается +29°С. При этом на протяжении суток будут идти дожди.

В четверг, 27 июля, погода будет солнечной и менее жаркой — +25°С.

В пятницу снова будет дождливо, но тепло — до +24°С.

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