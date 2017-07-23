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Первая жара и дожди. Погода в Могилеве на неделе

24.07.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве на неделе будет дождливой и теплой. В середине недели, возможно, придет и первая в этом году жара. К выходным станет прохладнее. По предварительным данным, окончание недели также будет дождливым.


Фото: ru.tsn.ua

Сегодня, 24 июля, будет до +19°С, ожидаются дожди и грозы.

Во вторник также прогнозируют дожди. Будет жарко — около +26°С.

Среда обещает быть первым по-настоящему жарким днем этого лета — ожидается +29°С. При этом на протяжении суток будут идти дожди.

В четверг, 27 июля, погода будет солнечной и менее жаркой — +25°С.

В пятницу снова будет дождливо, но тепло — до +24°С.

POGODA.TUT.BY — прогноз погоды в твоем городе.

 
Теги: Могилев
 
 
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