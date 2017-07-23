|
Первая жара и дожди. Погода в Могилеве на неделе
24.07.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве на неделе будет дождливой и теплой. В середине недели, возможно, придет и первая в этом году жара. К выходным станет прохладнее. По предварительным данным, окончание недели также будет дождливым.
Сегодня, 24 июля, будет до +19°С, ожидаются дожди и грозы.
Во вторник также прогнозируют дожди. Будет жарко — около +26°С.
Среда обещает быть первым по-настоящему жарким днем этого лета — ожидается +29°С. При этом на протяжении суток будут идти дожди.
В четверг, 27 июля, погода будет солнечной и менее жаркой — +25°С.
В пятницу снова будет дождливо, но тепло — до +24°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозируют также грозы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии