Синоптики: несмотря на холодное лето, средняя температура в Беларуси в этом году выше нормы

Лето в этом году не радует: то дождь, то холод. А ведь еще неделя — и август. TUT.BY поинтересовался у синоптиков, стоит ли ждать и верить, что тепло в этом году все-таки придет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В 40 годах из ста август — самый теплый месяц лета, и не исключено, что в этом году так и случится, — говорит Елена Комаровская, начальник отдела климата Белгидромет. — Эта неделя будет теплой , хоть и с дождями.

А вот к выходным погода снова испортится: температура понизится, пойдут дожди.

Тем не менее, уточняет специалист, в начале августа синоптики все-таки ждут повышения температур.

Кстати, несмотря на, казалось бы, холод за окном, средняя температура за эти полгода выросла — сейчас она на 1,7 выше климатической нормы и составляет 5,1 градуса. Главный вклад в повышение внесли первые три месяца года. Так, например, зима в 2017-м закончилась очень рано. Уже 17−18 февраля случился переход среднесуточной температуры через 0.

— Это где-то на месяц раньше обычных сроков, — продолжает Елена Комаровская. — Теплой была и первая половина весны. В марте температуры были на 6 градусов выше нормы. Такие высокие показатели наблюдались всего четыре раза за весь период наблюдений.

А вот середина апреля-мая получилась холодной. Так свежо на улице не было ни разу за весь послевоенный период.