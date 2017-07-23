«Школьный базар» откроется в Могилеве 1 августа. Торговать всем необходимым для учебы будут у торгового центра «Парк Сити». «Школьный базар» завершит работу 31 августа, сообщили в горисполкоме.



Фото: Иван Яриванович

Торговать будут более 70 субъектов хозяйствования. Традиционно на «Школьном базаре» можно будет купить канцелярские принадлежности, одежду, белье, обувь, рюкзаки от белорусских и иностранных производителей. Также будут продавать напитки и сладости.

Работать «Школьный базар» будет с 11.00 до 19.00 ежедневно.

В Бобруйске «Школьный базар» открылся 15 июля, сообщили в горисполкоме. Он будет работать до 3 сентября. Палатки традиционно поставили на улице Социалистической — от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского. Время работы «Школьного базара» — с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме понедельника.