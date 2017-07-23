ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Школьный базар" в Могилеве начнет работать с 1 августа

24.07.2017 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Школьный базар» откроется в Могилеве 1 августа. Торговать всем необходимым для учебы будут у торгового центра «Парк Сити». «Школьный базар» завершит работу 31 августа, сообщили в горисполкоме.


Фото: Иван Яриванович

Торговать будут более 70 субъектов хозяйствования. Традиционно на «Школьном базаре» можно будет купить канцелярские принадлежности, одежду, белье, обувь, рюкзаки от белорусских и иностранных производителей. Также будут продавать напитки и сладости.

Работать «Школьный базар» будет с 11.00 до 19.00 ежедневно.

В Бобруйске «Школьный базар» открылся 15 июля, сообщили в горисполкоме. Он будет работать до 3 сентября. Палатки традиционно поставили на улице Социалистической — от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского. Время работы «Школьного базара» — с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме понедельника.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бобруйске торговля школьными принадлежностями уже идет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Синоптики: несмотря на холодное лето, средняя температура в Беларуси в этом году выше нормы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика