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"Школьный базар" в Могилеве начнет работать с 1 августа
24.07.2017 13:24 — Новости Общества | Tut.by
«Школьный базар» откроется в Могилеве 1 августа. Торговать всем необходимым для учебы будут у торгового центра «Парк Сити». «Школьный базар» завершит работу 31 августа, сообщили в горисполкоме.
Торговать будут более 70 субъектов хозяйствования. Традиционно на «Школьном базаре» можно будет купить канцелярские принадлежности, одежду, белье, обувь, рюкзаки от белорусских и иностранных производителей. Также будут продавать напитки и сладости.
Работать «Школьный базар» будет с 11.00 до 19.00 ежедневно.
В Бобруйске «Школьный базар» открылся 15 июля,
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В Бобруйске торговля школьными принадлежностями уже идет.
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