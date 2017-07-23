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Плюсы плохой погоды: воздух в белорусских городах в этом году стал чище

24.07.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В том, что лето в этом году не жаркое и дождливое, говорят синоптики, есть большой плюс. В сравнении с прошлыми годами воздух в городах стал чище.


Фото: TUT.BY

Чистоту воздуха в Беларуси измеряют в 19 городах. Данные наблюдений показали: воздух в этом году стал чище. Причина тому — частая смена климатических процессов, дожди и сильный ветер.

Однако, были периоды, когда уровень загрязнения в Минске и других городах существенно увеличивался. Фиксировали это, например, в январе и в конце первой декады февраля. Повышенный уровень загрязнения держался 2−3 дня и был связан с похолоданием.

— Но в целом за первое полугодие в городах, где проводился мониторинг, качество воздуха оценивается, как стабильно хорошее, — говорит Богдана Козерук, начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Белгидромета.

При этом специалист уточняет, что в некоторых городах есть проблемные районы. Например, западная часть Гомеля.

— Здесь наблюдается превышение норматива качества по оксиду углерода, — продолжает собеседница. — Только в этой части города самая высокая повторяемость количества дней с концентрациями опасных для здоровья человека мелких частиц.

Кроме того, во всех городах, особенно при температуре +20 и выше, в воздухе зафиксирован рост формальдегида.

— Сейчас в Минске ситуация стабильна, — говорит Богдана Козерук. — Но в периоды без осадков концентрация пылевых частиц повышается.

К счастью, уточняет специалист ситуация хорошо регулируется осадками. После дождя воздух промывается и несколько дней никаких тревог: уровень запыленности воздуха становится очень низким.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В том, что лето в этом году не жаркое и дождливое, говорят синоптики, есть большой плюс. В сравнении с прошлыми годами воздух в городах стал чище.

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