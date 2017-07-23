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Cыщики изъяли у жителя Красносельского револьвер, который мог принадлежать матросу крейсера "Варяг"
24.07.2017 16:10 — Новости Общества | Tut.by
Сыщики нашли старинные револьвер и патроны в ходе раскрытия серии краж в магазинах Волковыска. Сначала был ограблен торговый павильон на территории городского рынка районного центра. Спустя два месяца в соседнем горпоселке Берестовица по аналогичному сценарию обчистили магазин оператора сотовой связи,
Для небольшого райцентра Волковыск две совершенные одна за другой кражи — явление из ряда вон выходящее. Сначала на рынке неизвестные похитили рыболовные снасти на общую сумму около 60 тысяч рублей. А спустя пятеро суток аналогичным образом вынесли из салона сотовой 107 мобильных телефонов, 6 ноутбуков, 5 стационарных телефонов, 5 планшетов и иные товарно-материальные ценности. Сработали профессионально, практически не оставив сыщикам зацепок. Спустя два месяца в соседнем горпоселке Берестовица из магазина оператора сотовой связи вынесли 57 мобильных телефонов.
Расследуя преступления, сыщики наведали в дом одной из жительниц городского поселка Красносельский. На вопрос милиционеров, нет ли в жилище запрещенных предметов, хозяйка ответила отрицательно. Оказалось, женщина ошибалась: вскоре оперативники извлекли из выдвижного ящика тумбочки револьвер, в барабане которого находились четыре патрона. Вскоре милиция задержала сына женщины — 26-летнего Дмитрия (имя изменено). Он рассказал следователям захватывающую историю. Полгода тому он наводил порядок во дворе родительского дома. Разбирая груду металлолома и камней, наткнулся на металлическую миску. Под ней находился тряпичный сверток. Раскрутив его, обнаружил револьвер. Находку показал отцу, который предложил сдать ее в музей. Вместо этого он отнес револьвер к себе домой и положил в ящик тумбочки. Откуда взялось оружие во дворе он прекрасно знал.
В 1911 году прадед Дмитрия был призван на службу в царскую армию на флот. Сначала служил на корабле «Штандарт», затем на легендарном «Варяге». Когда крейсер находился в Англии, вместе со всей командой покинул палубу. Впоследствии оказался в России, попал в состав Днепропетровской военной флотилии. В 1922 году при возвращении домой оказался в плену. Вспоминая тот период, прадед говорил внуку — отцу Дмитрия, что если бы дело дошло до расправы, он перестрелял всех из спрятанного нагана. Кроме того, демонстрировал оружие своему сыну. Скончался прадед в 1980 году, видимо забыв сообщить наследникам о месте нахождения тайника, в котором хранил револьвер.
Найденное оружие было направленно специалистам по баллистике. В результате после комплекса исследований они пришли к выводам: револьвер изготовлен заводским способом, является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием. Вероятнее всего изготавливался по образцу знаменитого шестизарядного револьвера «Smith-Wesson mod. 1905» фирмой «Trocaola, Aranzabal y Cia», располагавшейся в испанском городе Эйбаре. Несмотря на свой почти вековой возраст и внешне нереспектабельный вид, револьвер пригоден для стрельбы. Патроны же находятся в состоянии, непригодном для выстрелов. На основании таких выводов следователи возбудили в отношении Дмитрия уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения лишь огнестрельного оружия.
В ходе расследования револьвер был проверен по всем учетам, которые показали, что ранее при совершении преступлений он не фигурировал. Суд вынес хранителю-наследнику вердикт, определив меру наказания в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.
В тоже время сыщики вычислили и задержали воров, совершивших в Волковыске и Берестовице кражи рыболовных снастей, оргтехники и средств связи. Злоумышленниками оказались трое неработающих ранее судимых жителей Орши. Выяснилось, что гастролеры тщательно планировали преступления, действовали исходя из принципа распределения ролей, для проникновений подбирали необорудованные охранной сигнализацией и имеющие слабые запорные устройства.
Во время обысков в их домах обнаружили специнструмент для взлома и открытия замков, а также значительная часть похищенного. Остальное они успели сбыть на территории России. Во взаимодействии с правоохранительными органами страны-соседки удалось установить нескольких скупщиков, которые вернули часть похищенных телефонов.
С учетом степени вины и криминального прошлого, сообщники проведут за решеткой колоний усиленного и строгого режимов от 5 до 9 лет. Помимо этого у них конфисковано имущество.
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Сыщики нашли старинные револьвер и патроны в ходе раскрытия серии краж в магазинах Волковыска.
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