Сыщики нашли старинные револьвер и патроны в ходе раскрытия серии краж в магазинах Волковыска. Сначала был ограблен торговый павильон на территории городского рынка районного центра. Спустя два месяца в соседнем горпоселке Берестовица по аналогичному сценарию обчистили магазин оператора сотовой связи, рассказывает «Наш час».





Для небольшого райцентра Волковыск две совершенные одна за другой кражи — явление из ряда вон выходящее. Сначала на рынке неизвестные похитили рыболовные снасти на общую сумму около 60 тысяч рублей. А спустя пятеро суток аналогичным образом вынесли из салона сотовой 107 мобильных телефонов, 6 ноутбуков, 5 стационарных телефонов, 5 планшетов и иные товарно-материальные ценности. Сработали профессионально, практически не оставив сыщикам зацепок. Спустя два месяца в соседнем горпоселке Берестовица из магазина оператора сотовой связи вынесли 57 мобильных телефонов.

Расследуя преступления, сыщики наведали в дом одной из жительниц городского поселка Красносельский. На вопрос милиционеров, нет ли в жилище запрещенных предметов, хозяйка ответила отрицательно. Оказалось, женщина ошибалась: вскоре оперативники извлекли из выдвижного ящика тумбочки револьвер, в барабане которого находились четыре патрона. Вскоре милиция задержала сына женщины — 26-летнего Дмитрия (имя изменено). Он рассказал следователям захватывающую историю. Полгода тому он наводил порядок во дворе родительского дома. Разбирая груду металлолома и камней, наткнулся на металлическую миску. Под ней находился тряпичный сверток. Раскрутив его, обнаружил револьвер. Находку показал отцу, который предложил сдать ее в музей. Вместо этого он отнес револьвер к себе домой и положил в ящик тумбочки. Откуда взялось оружие во дворе он прекрасно знал.

В 1911 году прадед Дмитрия был призван на службу в царскую армию на флот. Сначала служил на корабле «Штандарт», затем на легендарном «Варяге». Когда крейсер находился в Англии, вместе со всей командой покинул палубу. Впоследствии оказался в России, попал в состав Днепропетровской военной флотилии. В 1922 году при возвращении домой оказался в плену. Вспоминая тот период, прадед говорил внуку — отцу Дмитрия, что если бы дело дошло до расправы, он перестрелял всех из спрятанного нагана. Кроме того, демонстрировал оружие своему сыну. Скончался прадед в 1980 году, видимо забыв сообщить наследникам о месте нахождения тайника, в котором хранил револьвер.

Найденное оружие было направленно специалистам по баллистике. В результате после комплекса исследований они пришли к выводам: револьвер изготовлен заводским способом, является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием. Вероятнее всего изготавливался по образцу знаменитого шестизарядного револьвера «Smith-Wesson mod. 1905» фирмой «Trocaola, Aranzabal y Cia», располагавшейся в испанском городе Эйбаре. Несмотря на свой почти вековой возраст и внешне нереспектабельный вид, револьвер пригоден для стрельбы. Патроны же находятся в состоянии, непригодном для выстрелов. На основании таких выводов следователи возбудили в отношении Дмитрия уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения лишь огнестрельного оружия.

Проверяя показания мужчины, следователи и сыщики пришли к выводу, что они могут быть правдой Фрегат «Штандарт» являлся первым кораблем балтийского флота, заложенным по указу Петра I. Впоследствии вплоть до 1917 года имя корабля присваивалось иным кораблям русского флота. Последним из них была императорская яхта Николая II. Что же касается крейсера «Варяг», то в феврале 1917 года он действительно ушел на ремонт в Ливерпуль, где был конфискован местными властями, поскольку советское правительство отказалось платить по долгам Российской Империи. Матросов списали на берег. Спустя два года крейсер перепродали немцам, а еще через пять лет он затонул в Ирландском море. Полный список экипажа крейсера дотошно составлен по состоянию лишь на 9 февраля 1904 года, когда состоялось легендарное сражение «Варяга» с японской эскадрой у г. Чемульпо. Фамилия прадеда фигуранта уголовного дела в нем естественно не значится. Отыскать же списки экипажей последующих лет сегодня весьма проблематично. Что касается Днепропетровской флотилии, то впервые она была создана в начале 18-го века перед русско-турецкой войной. В марте 1919 года ее воскресили в Киеве, включив корабли Припятской военной флотилии, которая принимала участие в Гражданской войне, а расформирована была в декабре 1920 года. Не исключено, что прадед Дмитрия мог служить на корабле и вернуться домой с револьвером, считавшимся одним из наиболее распространенных видов оружия того времени. Однако как бы то ни было, исторический аспект в любом случае не влияет на правовую оценку произошедшего в наши дни факта, и к раритетам револьвер не относит.

В ходе расследования револьвер был проверен по всем учетам, которые показали, что ранее при совершении преступлений он не фигурировал. Суд вынес хранителю-наследнику вердикт, определив меру наказания в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

В тоже время сыщики вычислили и задержали воров, совершивших в Волковыске и Берестовице кражи рыболовных снастей, оргтехники и средств связи. Злоумышленниками оказались трое неработающих ранее судимых жителей Орши. Выяснилось, что гастролеры тщательно планировали преступления, действовали исходя из принципа распределения ролей, для проникновений подбирали необорудованные охранной сигнализацией и имеющие слабые запорные устройства.

Во время обысков в их домах обнаружили специнструмент для взлома и открытия замков, а также значительная часть похищенного. Остальное они успели сбыть на территории России. Во взаимодействии с правоохранительными органами страны-соседки удалось установить нескольких скупщиков, которые вернули часть похищенных телефонов.

С учетом степени вины и криминального прошлого, сообщники проведут за решеткой колоний усиленного и строгого режимов от 5 до 9 лет. Помимо этого у них конфисковано имущество.