Аэродром Липки под Минском реконструировали. Там сегодня презентовали обновленную взлетно-посадочную полосу и тренировочный центр. В Липки переезжает из Боровой Минский аэроклуб ДОСААФ, и аэродром сможет принимать небольшие гражданские самолеты.





От Минской кольцевой до аэродрома Липки всего 1,5 км. Это бывший военный аэродром, на котором базируется МЧС. Теперь сюда переезжает ДОСААФ, также аэродром планируют открыть для легкой авиации.





В последние два года в Липках шла активная стройка. За это время построили базу для Минского аэроклуба для подготовки спортсменов и военных летчиков, отапливаемый ангар для самолетов, вертолетные площадки, новые рулежные дорожки для самолетов. И — современную взлетно-посадочную полосу.





ВПП оборудовали новым светосигнальным оборудованием, так что летать здесь после реконструкции можно и днем, и ночью. Тут есть автоматическая метеостанция — благодаря этому аэродром сможет принимать самолеты во время сильного ветра и снегопадов.

Реконструкцию провела компания «А-100 Девелопмент» , которая застраивает жильем Боровую. Проект обошелся в 10 миллионов долларов. В Липках со временем обещают обеспечить таможенный и погранконтроль. Но и сейчас теоретически это возможно. Для международного полета нужно подать заявку — и в Липки приедут работники погранкомитета и таможни.





— Для них предусмотрено специальное помещение. Если будут такие заявки, мы попросим, — объясняет Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ.

Отмечается, что тренироваться в Липках будет безопаснее, чем на Боровой.





— Я говорю: равных этому аэродрому не будет в Европе. Мы собрали здесь все, что можно. Не надо много ходить — 15 минут до вертолета, до парашютного класса, до авиамодельной мастерской. Уникальность еще и в том, в отличие от Боровой, что мы здесь предусмотрели, как и положено, три авиамодельных корда — сможем проводить крупные соревнования по авиамодельному спорту.

В 2018 году в Беларуси пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту. Его участники и гости смогут пользоваться преимуществами нового аэродрома.





Здесь также предусмотрели место для гостиницы, кафе и магазина.

Антон Быстров, генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта говорит, что спортсменам развернуться теперь есть где. Здесь есть парашютное звено: медицинская часть, склад парашютной техники, кабинеты для инструкторов и парашютистов.

— Спортивный зал для занятий зимой, потому что для парашютного спорта нужно иметь хорошую физическую подготовку. Здесь есть также раздевалки и душевые для спортсменов. Раньше отпрыгаешь пять часов подряд — надо было ехать домой мокрым, потным. Теперь отпрыгал — помылся, переоделся, — объясняет Антон Быстров.





Правда, прыгать в Липках нельзя.

— Здесь прыгать тяжело и очень небезопасно, перворазников в принципе нельзя здесь отправлять. Поэтому парашютисты будут здесь готовиться, заниматься, а прыгать будут в другом месте. Предварительно площадка будет находиться в Масловичах. Лететь туда минут 10, наверное. Там сделают площадку для парашютистов, временное строение, ангар, и утрамбованную площадку для посадки. Борт с парашютистами будет перелетать туда и уже там находиться. Это не очень удобно, но нет другого выхода.





— Пилоты уже сейчас могут подавать заявки и летать. Как уже говорилось, это аэродром круглосуточный и круглогодичный, — говорит Андрей Горбатовский, начальник авиационного отдела ДОСААФ, — 725 метров полосы позволяют выполнять взлеты и посадки легким и сверхлегким воздушным судам. Светотехническое и радиотехническое оборудование закуплено самое современное благодаря нашему инвестору, вполне позволяет взлет и посадку при видимости 100 метров нижней границы облаков. Это значит, что здесь выдержаны все условия безопасности полетов гражданской авиации. Это значит, что уже сейчас можно прилетать.

Глава Белорусской федерации авиационного спорта и группы компаний А-100 Александр Центер считает, что все условия и возможности для легкой авиации в Липках есть. Однако лишь строительства аэродрома для развития легкой авиации в Беларуси недостаточно.





— Тут можно всю белорусскую и украинскую легкую авиацию собрать, но пока в Беларуси существуют сдерживающие наше развитие авиационные правила. И это уже имеет отношение не столько к аэродрому, столько к воздушному пространству, — объясняет Александр Центер, который сам пилотирует легкомоторный самолет. — Для того чтобы улететь, надо получить разрешение. Наши спортсмены только в этом году побывали в Великобритании, Германии, России — и везде можно лететь туда, куда хочешь и куда можно. У нас пока ситуация иная, и нам предстоит достаточно большая работа по изменению воздушных правил. Вроде бы все готовы нас поддержать, все понимают, что без этого невозможно развитие авиации. Но нужно изменить некоторые правила.



Александр Центер

Александр Центер добавил, что в Липках можно будет проводить ремонт техники, обучать наземный персонал, заправлять самолеты.

— Те аэродромы, в которых нам иногда приходится бывать за границей, ничуть не лучше, а может быть, даже проще.

В течение четырех лет в Липки из Боровой перенесут авиамузей.

— Сначала на Боровой будем разбирать технику, реставрировать, ремонтировать и потом только переносить сюда. Инвестор нам также гарантирует установку примерно такого ангара, чтобы люди могли в нем посмотреть раритетную технику. Кроме того, 12 га леса нам отдано — это будет добротная парковая зона, — делится планами Николай Мочанский.



