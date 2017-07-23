Около 160 тыс. граждан Украины приехали в Беларусь за последние три года — бежали от войны. По указу Александра Лукашенко им предоставили льготы — от оформления документов до трудоустройства. Кто-то впоследствии вернулся на родину. Но немало тех, для кого Беларусь стала новым домом. Они уже считают себя белорусами.

Дарья Симонова из Луганской области уже как три года — житель Могилева. От бомбежек и страха бежала к родственникам мужа. Спасала не только себя, но и своего будущего ребенка. Малышка Злата родилась уже здесь, в Беларуси.

Женщина говорит, что на учет в женскую консультацию стала сразу и без проблем, получала бесплатную медпомощь. Первого сентября Злата пойдет в садик.

На первых порах переселенцев поддержало государство и общество Красный крест. Помогали деньгами, продуктами питания. В Украине у семьи остались мама, бабушка, брат. С ними связываются почти каждый день.

А в это время глава семейства зарабатывает деньги. Александр устроился на работу сразу после переезда электрогазосварщиком на Могилевский вагоностроительный завод. Предприятие недавно поставило в Украину 350 вагонов-цементовозов. Александр тоже приложил к ним свои электроды. Говорит, передал привет со второй родины первой.

— Я не вижу разницы между Украиной и Беларусью. Все одинаковые люди. У меня есть здесь друзья, коллеги, с которыми мы очень хорошо дружим. Подсказывают, помогают, если что-то не получается. А так все замечательно, — говорит мужчина.

Начальство Александра хвалит. Начальник цеха Могилевского вагоностроительного завода Олег Карпович говорит, что Александр — высококлассный сварщик, который уже учит молодежь.

Не сразу, но все же нашла работу и Ирина Шаповалова. Она устроилась соцработником — помогает старикам с домашними делами и быстро нашла с подопечными общую волну.

— Два года ведь работает, мы уже родственники. Я ее уже люблю так, как любила свою семью, — рассказывает пенсионерка Зинаида Туч и не сдерживает слез: — Она потеряла свою родину, свой дом. Она заслуживает другой судьбы.

Ирина переехала в Беларусь вместе с мужем и тремя сыновьями. Адаптация прошла хорошо. И вот на семейном совете решили: остаются.

— На работе меня приняли и все бабушки мои. Они относятся ко мне как к дочери. Мы сейчас живем в съемном жилье, но планируем брать кредиты, строить жилье себе. Хотим остаться здесь, в Беларуси, — говорит Ирина Шаповалова.

А вот Ольга Аксенова пока без работы. До переезда в Беларусь занимала должность заместителя поселкового головы — зампредседателя сельсовета по-нашему. Хочет работать по специальности — она экономист. В семье пока работает только муж.

Этот симпатичный домик в Шкловском районе уже несколько лет обживает семья Борисовых. До этого они ни разу не бывали в Беларуси. И никак не ожидали, что здесь их встретят, как родных.

Это служебное жилье молодая семья получила от сельхозпредприятия, где работает отец. Дом просторный: на 80 кв. м. — большая кухня, ванная, туалет, кладовая, три комнаты. Сейчас супруги Борисовы имеют вид на жительство в Беларуси и очень скоро рассчитывают получить гражданство.

— Ехали в никуда. Приехали, не разочаровались. Леса, круглый год вся зелень стоит, это очень красиво. Воздух свежее, чем у нас, — говорит Максим Борисов, который работает водителем в СП «Газовик-Сипаково».

Переехав в Беларусь, Ирина и Максим решились на второго ребенка. Пособия на воспитание детей у нас значительно выше, чем в Украине. К зарплате мужа хорошее подспорье и домашнее хозяйство: поросята, куры, утки, огород в 10 соток.

— Вот, к примеру, чеснок такой вырос. Мы звоним родственникам в Украину, они там его уже выбирают. Он уже созрел. А здесь он немножко поменьше. Зато у вас картошка шикарная, — говорит Ирина Борисова.