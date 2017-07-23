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В Жлобине милиция задержала валютчика с 51 тысячей российских рублей и почти тысячей долларов

24.07.2017 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Жителя Жлобинского района милиционеры задержали 21 июля на территории рынка районного центра, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


60-летний мужчина обменивал инностранную валюту без специального разрешения. При себе у него оказалось 735 долларов, 51 360 российских рублей и 1514 белорусских рублей.

В отношении мужчины составлен административный протокол, валюта изъята.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В отношении мужчины составлен административный протокол, валюта изъята.

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