ДОСААФ переезжает в Липки

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Минский аэроклуб ДОСААФ переезжает с аэродрома "Боровая" на модернизированный бывший военный аэродром "Липки", расположенный в полутора километрах от Минска, сообщает Sputnik.

В понедельник журналистам показали обновленную взлетно-посадочную полосу, новый тренировочный центр, отапливаемый ангар для воздушных судов, вертолетные площадки и новые рулежные дорожки для самолетов.

"Установлена светотехника, установлено новое радиооборудование, отремонтирована взлетно-посадочная полоса длиной 721 метр, то есть аэродром сейчас позволяет выполнять полеты днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях", — рассказал начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский.



© Sputnik / Александр Шурмелев Новая взлетно-посадочная полоса в Липках

Оборудованная новым светосигнальным оборудованием взлетно-посадочная полоса позволяет выполнять полеты в любое время и практически в любую погоду. Кроме того, аэродром оборудован автоматической метеорологической станцией, которая облегчает прием самолетов в условиях сильного ветра и снегопада.

Липки уже — при наличие заявок — могут принимать частные самолеты, а в перспективе могли бы взять на себя функции и закрытого "Минск-1", то есть обслуживать пассажирские рейсы из областных центров Беларуси.

Аэродром совместного базирования

После развала СССР военные утратили интерес к Липкам, аэродром передали спасателям, напомнил историю места глава Белорусской федерации авиационного спорта, председатель правления группы компаний "А-100" Александр Центер.

Финансировала модернизацию старого аэродрома группа компаний Центера. По его словам, было вложено порядка десяти миллионов долларов. При модернизации взлетно-посадочной полосы и оборудовании инфраструктуры, как уточнил Центер, использовалось лучшее оборудование и технологии.

"По крайней мере, те аэродромы и те ангары, в которых приходится бывать заграницей, ничуть не лучше, а может и проще, чем то, что мы имеем сегодня здесь. Здесь есть все, что нужно обслуживания, заправки и ремонта. Имеющиеся возможности сделаны с достаточно большим запасом и резервом, который мы надеемся обеспечит развитие авиации в ближайшее десятилетие", — заметил Центер.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Глава Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер

Липки в настоящее время носят статус аэродрома совместного базирования, то есть может использоваться и военной, и гражданской авиацией. Там стоит авиационная техника МЧС и ДОСААФ, но здесь ждут и частные легкие и сверхлегкие самолеты.

"В принципе, здесь выдержаны все условия безопасности полетов гражданской авиации. Это значит, что уже сейчас можно прилетать в гости. Прохождение зоны таможенного и пограничного контроля осуществляется по заявительному принципу. То есть подается заявка, мы просим приехать сюда таможенников и пограничников, которые осуществят контроль", — рассказал начальник авиационного отдела Центрального совета ДОСААФ Андрей Горбатовский.

Кроме того, в перспективе Липки могли бы принимать пассажирские рейсы из областных центров Беларуси.

"У нас каждый областной город имеет сертифицированные аэродромы, которые надо использовать. Там сегодня летает по одному самолету в неделю, хотя это огромные государственные деньги. Липки хорошо подходят для того, чтобы принимать эти рейсы. Они находятся близко к городу, они имеют постоянную 24-часовую службу, которая их обслуживает. То есть Липки могут стать частью такой инфраструктуры, взять на себя функции аэропорта "Минск-1", — пояснил Sputnik Центер.

По его мнению, жители Беларуси достойны, чтобы иметь возможность перелететь из Гомеля в Гродно, заскочить в Минск, и в тот же день вернуться обратно.

Душ для парашютистов, и круглогодичный музей — для гостей

Спортсменам Минского аэроклуба в Липках должно быть, как минимум, комфортнее, чем на Боровой. Помимо учебных классов, для них предусмотрены все удобства, в том числе столовая и душ.

"На Боровой у парашютистов не было возможности помыться. Ты сделал несколько прыжков, весь потный, мокрый, а тебе нужно ехать домой. А здесь ты помылся, переоделся, и можешь ехать домой", — рассказал Генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта Антон Быстров.

Класс и склад парашютной техники

Класс и склад парашютной техники пока стоят пустые. Парашютисты до конца года прыгают еще на Боровой, но уже со следующего лета будут тренироваться в 10 минутах лета от Липок возле местечка Масловичи.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Тренажер в учебном классе

"Зимой все обучение здесь, это будут занятия в классах и в зале. А летом парашютисты будут прыгать на другой площадке в Масловичах. Там будет ангар и утрамбованная полоса. Да, это, возможно, не очень удобно, но другого выхода не было. Потому что в Липках прыгать тяжело и не очень безопасно", — объяснил Быстров.

Зато в Липках появятся несколько современных кордов для занятия авиамодельным спортом. Это позволит, по словам руководителя клуба, принимать в Беларуси Чемпионаты мира и Европы.



© Sputnik / Александр Шурмелев Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский

Кроме того в течение нескольких лет в Липки переедет и музей авиатехнике. Причем летательные аппараты будут стоять в ангарах, то есть гости смогут осмотреть их и присесть на место пилота даже зимой.

"То есть этот кусочек земли позволит летчикам, курсантам, спортсменам найти качественно и эффективно провести время на аэродроме Липки", — подвел итог начальник Минского аэроклуба ДОСААФ.