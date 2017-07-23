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Как келья стала квартирой и как встречали Пасху во время безбожия. "Витебск моего детства"
24.07.2017 16:58 — Новости Общества | Tut.by
За что мы любим Витебск? У каждого своя причина. О своем детстве без смартфонов сегодня любят вспоминать многие. Но не многие помнят такие интересные детали о послевоенном городе, как наш первый участник конкурса TUT.BY «
Наша семья приехала в Витебск из Сибири в 1948 году. Моя мама работала научным сотрудником в областном архиве. Поселились в бывшей келье
Келья представляла собой небольшое помещение с метровыми стенами. А подоконник был такой, что мы умещались на нем вдвоем со старшим братом Юрой. Утром нас будили крик ворон и звон колоколов. На краю территории бывшего монастыря находилось отделение милиции. Представьте, а рядом звенели церковные колокола!
Учились мы в СШ № 14. Трамваи туда еще не ходили, и нам очень тяжело было ходить на занятия, особенно в плохую погоду.
На Пасху в церковь приходило много празднично одетых людей. В храме гремели колокола, звучали молебны. По всему двору на красивых ковриках раскладывали куличи, пасхи и красиво раскрашенные яйца. Те ребята, которые прислуживали духовенству, потом носили эти яйца домой ведрами.
Лето мы проводили на пляже под железнодорожным мостом. Учились плавать и катались на плотах. Чуть поодаль виднелся немного разрушенный собор. За наспех построенным забором стояли ящики с оборудованием. Мы еще не знали, что оно предназначено для будущего шелкоткацкого комбината. В наше время это было место, где весь двор играл в войну или прятки.
Седьмой класс мы уже окончили в СШ № 3. Я поступил в ремесленное училище, а брат — в художественно-графическое. Два года учебы в ремесленном и параллельно в вечерней школе дались мне тяжеловато, да и питание в то время было скудное. Затем взял направление на работу в Красноярск — на завод «Сибтяжмаш».
Отработав там год и окончив 10 классов вечерней школы (незабываемое время!), я приехал домой. Отучился в техникуме, позже работал на заводе заточных станков, который располагался на Успенской горке, где сейчас восстановили собор".
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"На краю территории бывшего монастыря находилось отделение милиции. Представьте, а рядом звенели церковные колокола!" - вспоминает Александр Байнов.
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