За что мы любим Витебск? У каждого своя причина. О своем детстве без смартфонов сегодня любят вспоминать многие. Но не многие помнят такие интересные детали о послевоенном городе, как наш первый участник конкурса TUT.BY « Витебск моего детства » Александр Байнов. Электронное письмо от него пришло нам из города Арад в Израиле.



Марков монастырь. Художник Дмитрий Струков, 1864. Источник: «Витебская энциклопедия»

Наша семья приехала в Витебск из Сибири в 1948 году. Моя мама работала научным сотрудником в областном архиве. Поселились в бывшей келье монастыря на Марковщине, где сейчас находится комбинат шелковых тканей. В подобном помещении жили мы одни, остальные комнаты для монахов были заняты архивными документами, от царских времен до военных.

Келья представляла собой небольшое помещение с метровыми стенами. А подоконник был такой, что мы умещались на нем вдвоем со старшим братом Юрой. Утром нас будили крик ворон и звон колоколов. На краю территории бывшего монастыря находилось отделение милиции. Представьте, а рядом звенели церковные колокола!



Марков монастырь. Конец XIX — начало XX века. Источник: «Витебская энциклопедия»

Учились мы в СШ № 14. Трамваи туда еще не ходили, и нам очень тяжело было ходить на занятия, особенно в плохую погоду.

На Пасху в церковь приходило много празднично одетых людей. В храме гремели колокола, звучали молебны. По всему двору на красивых ковриках раскладывали куличи, пасхи и красиво раскрашенные яйца. Те ребята, которые прислуживали духовенству, потом носили эти яйца домой ведрами.



Пристань возле Маркова монастыря. Конец XIX — начало XX века. Источник «Витебская энциклопедия»

Лето мы проводили на пляже под железнодорожным мостом. Учились плавать и катались на плотах. Чуть поодаль виднелся немного разрушенный собор. За наспех построенным забором стояли ящики с оборудованием. Мы еще не знали, что оно предназначено для будущего шелкоткацкого комбината. В наше время это было место, где весь двор играл в войну или прятки.

Седьмой класс мы уже окончили в СШ № 3. Я поступил в ремесленное училище, а брат — в художественно-графическое. Два года учебы в ремесленном и параллельно в вечерней школе дались мне тяжеловато, да и питание в то время было скудное. Затем взял направление на работу в Красноярск — на завод «Сибтяжмаш».



Успенская горка, 1970−1980 годы. На ней тогда было много деревьев и находился щит с лозунгом «Слава КПСС». Фото: Константин Гусаков

Отработав там год и окончив 10 классов вечерней школы (незабываемое время!), я приехал домой. Отучился в техникуме, позже работал на заводе заточных станков, который располагался на Успенской горке, где сейчас восстановили собор".

Напомним, TUT.BY объявил о старте ностальгического конкурса « Витебск моего детства ». Предлагаем вспомнить о своем Витебске и рассказать об этом читателям. Для участия в конкурсе нужно прислать текст с рассказом-воспоминанием о своем детстве в родном городе. У писем с фото (детскими и нынешними) — шансов на победу больше. Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории. Ждем ваших историй на e-mail: matveeva@tutby.com с пометкой «Витебск моего детства». В письме также укажите свои имя и фамилию, название населенного пункта, номер телефона. Письма принимаем до 10 августа. Победителя выберут читатели TUT.BY во время голосования, которое объявят вскоре после публикации последнего письма. Победитель получит приз в 100 рублей.