Прохладная погода благоприятно сказывается на состоянии воздуха - Белгидромет

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода благоприятно сказывается на состоянии воздуха. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела мониторинга атмосферного воздуха Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Богдана Козерук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Плюсы нынешнего прохладного лета в том, что атмосферный воздух стал чище. Этому способствовала частая смена синоптических процессов, периодически идут дожди, дует сильный ветер. В первом полугодии в большинстве городов страны, где проводится мониторинг атмосферного воздуха, его качество оценивается как стабильно хорошее", - отметила Богдана Козерук.

В то же время в западной части Гомеля, например, фиксируется превышение норматива качества по оксиду углерода. В Могилеве отмечается самая высокая повторяемость превышений норматива качества по фенолу. В Новополоцке при юго-западном и западном ветре эпизодически фиксируют превышение норматива по диоксиду серы.

Что касается Минска, в периоды без осадков фиксируются превышения концентрации мелкодисперсной пыли в воздухе. Но он хорошо освежается после обильных дождей. Уровень запыленности воздуха в столице низкий, подчеркнула Богдана Козерук.

Во всех городах, где проводится мониторинг, в июне был зафиксирован рост концентрации формальдегида - особенно в третьей декаде, когда наблюдались дни с температурой выше 20 градусов тепла. В восьми городах зафиксированы кратковременные превышения по формальдегиду в 1,5-2 раза.

Мониторинг атмосферного воздуха проводится в 19 промышленных городах на 66 стационарных пунктах, 15 из которых укомплектованы автоматическими станциями, измерение на них проводится в круглосуточном режиме.-0-