ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прохладная погода благоприятно сказывается на состоянии воздуха - Белгидромет

24.07.2017 14:21 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Прохладная погода благоприятно сказывается на состоянии воздуха - Белгидромет

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода благоприятно сказывается на состоянии воздуха. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела мониторинга атмосферного воздуха Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Богдана Козерук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Плюсы нынешнего прохладного лета в том, что атмосферный воздух стал чище. Этому способствовала частая смена синоптических процессов, периодически идут дожди, дует сильный ветер. В первом полугодии в большинстве городов страны, где проводится мониторинг атмосферного воздуха, его качество оценивается как стабильно хорошее", - отметила Богдана Козерук.

В то же время в западной части Гомеля, например, фиксируется превышение норматива качества по оксиду углерода. В Могилеве отмечается самая высокая повторяемость превышений норматива качества по фенолу. В Новополоцке при юго-западном и западном ветре эпизодически фиксируют превышение норматива по диоксиду серы.

Что касается Минска, в периоды без осадков фиксируются превышения концентрации мелкодисперсной пыли в воздухе. Но он хорошо освежается после обильных дождей. Уровень запыленности воздуха в столице низкий, подчеркнула Богдана Козерук.

Во всех городах, где проводится мониторинг, в июне был зафиксирован рост концентрации формальдегида - особенно в третьей декаде, когда наблюдались дни с температурой выше 20 градусов тепла. В восьми городах зафиксированы кратковременные превышения по формальдегиду в 1,5-2 раза.

Мониторинг атмосферного воздуха проводится в 19 промышленных городах на 66 стационарных пунктах, 15 из которых укомплектованы автоматическими станциями, измерение на них проводится в круглосуточном режиме.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода благоприятно сказывается на состоянии воздуха. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела мониторинга...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Плюсы плохой погоды: воздух в белорусских городах в этом году стал чище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика