Врачи-гигиенисты не рекомендуют покупать спиннеры в местах неорганизованной торговли

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи-гигиенисты не рекомендуют покупать спиннеры без подтверждающих их безопасность документов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией гигиены детей и подростков республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены" Наталья Грекова в связи с активным распространением этих игрушек в детской и подростковой среде.

"Все игрушки, в том числе спиннеры, которые привозятся в нашу страну для реализации, должны иметь документы, подтверждающие их безопасность", - сказала Наталья Грекова.

В Беларуси каждая партия ввозимых игрушек проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия. Проверяются органолептические (уровень запаха, привкуса), санитарно-химические (выделяет ли игрушка вредные химические вещества), токсикологические (может ли оказать раздражающее действие на кожу или слизистые) показатели. В обязательном порядке изучаются уровни физических факторов, присутствующих в игрушке: уровень напряженности электростатического поля; если спиннер с батарейкой - уровень напряженности электромагнитного поля; если со звуком - уровень звука.

В итоге каждая игрушка, которая реализуется в стране, должна иметь два документа - сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза и санитарно-гигиеническое заключение, выданное органами госсаннадзора после проведения санитарно-гигиенических исследований в одной из аккредитованных лабораторий системы Минздрава. При наличии этих документов можно с уверенностью утверждать, что игрушка соответствует требованиям безопасности. "Пока в нашей лаборатории при исследовании спиннеров случаев несоответствия какому-либо из требований безопасности выявлено не было", - отметила специалист.

В то же время гарантировать качество спиннеров, продаваемых уличными торговцами, через зарубежные интернет-ресурсы, специалисты не могут. Не исключено, что они, например, могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям безопасности.

Кроме того, при покупке любых игрушек, в том числе спиннеров, родителям необходимо обращать внимание на их возрастную адресованность. В зависимости от возраста детей нормируется уровень звука, издаваемого игрушкой, ее вес, размер деталей и др. "Если в маркировке указано, что спиннер не предназначен для детей до трех лет, его не стоит покупать маленькому ребенку", - добавила Наталья Грекова.-0-