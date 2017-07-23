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Американцы начинают ускоренное рассмотрение рабочих виз

24.07.2017 18:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Власти США возобновят ускоренное рассмотрение рабочих виз H-1В, сообщается на сайте Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

С 24 июля американцы начинают ускоренное рассмотрение рабочих виз H-1В, приостановленное в марте этого года, для тех работников-иностранцев, которые приезжают в Штаты по приглашению местных вузов и неправительственных организаций, связанных с образованием и государственными исследовательскими программами.

Каждый финансовый год США выдают 65 тысяч виз типа H-1В, еще 20 тысяч виз зарезервировано для иностранцев, получивших полное высшее образование в США.

Визы H1-B являются одним из основных путей иммиграции в США. Формально данный тип виз предназначен для иностранцев, которые планируют проработать в США несколько лет и затем уехать из страны, но в большинстве случаев работники стараются заручиться поддержкой работодателя и оформить так называемую грин-карту — право на постоянное проживание и работу в США.

 
Теги: Минск
 
 
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Для многих иностранцев получение рабочей визы становится первым шагом для оформления грин-карты, позволяющей постоянно проживать на территории США.

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