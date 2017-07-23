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Могилевчанин приговорен к трем годам лишения свободы за распространение порнографии
24.07.2017 19:49 — Новости Общества | Tut.by
Суд Октябрьского района Могилева 24 июля признал местного жителя виновным в размещении видеороликов с элементами порнографии в социальной сети семь лет назад.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что в аккаунте жителя Могилева есть несколько видеороликов, в которых присутствуют элементы порнографии. Более того, в порнографических сюжетах правоохранители увидели несовершеннолетних. Все видеоролики были выложены в одну из социальных сетей в 2010—2011 годах.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера), ч. 2 ст. 343−1 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса и приговорил к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Кроме того, осужденный должен выполнить общественно-полезные работы в течение 60 часов. Мера пресечения оставлена прежней — подписка о невыезде.
Осужденный не считает приговор справедливым, хотя и не отказывается, что размещал видеоролики на своей странице в социальной сети. «Это все было в 2010—2011 годах. Тогда за это даже не наказывали», — заявил он, пояснив, что в сюжетах присутствовали запечатленные на вечеринках голые люди, которые «пили, курили».
Осужденный пока не решил, будет ли обжаловать приговор.
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"Это все было в 2010-2011 годах. Тогда за это даже не наказывали", - заявил он.
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