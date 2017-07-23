Медицинские симуляторы будут производить в Беларуси

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработку и производство медицинского симуляционного оборудования наладят в Беларуси. Создание совместного белорусско-татарстанского предприятия предусмотрено соглашением, которое сегодня подписали министры здравоохранения Беларуси и Татарстана (Российская Федерация) Валерий Малашко и Адель Вафин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Проект развития производства симуляционного оборудования уже давно обсуждался, - сказал Валерий Малашко. - Мы предложили Республике Татарстан партнера, который зарекомендовал себя в производстве медицинской техники и хорошо владеет всеми методами и технологиями, которые используются в данном специфическом производстве. На мой взгляд, этот опыт получит хороший результат".

По словам министра, симуляционное оборудование позволяет повысить практикоориентированность при подготовке врачей, средних медицинских работников. Более того, оно будет полезно при контроле навыков и компетенций практикующих врачей и медсестер.

Совместный белорусско-татарстанский проект позволит поднять на качественно новый уровень профессиональную подготовку и переподготовку врачей как в Беларуси, так и Татарстане, отметил Адель Вафин. Это очередной шаг во внедрении самых современных технологий в медицинское образование.

Ожидается, что первые симуляторы произведут в 2018 году. Продукция конкурентоспособна и будет востребована в том числе на европейском рынке.

Республика Татарстан внедряет современные подходы к подготовке врачей, повышению их квалификации с использованием симуляторов по ряду наиболее актуальных направлений: эндохирургии, травматологии, ортопедии и др.-0-