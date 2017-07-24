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Вечерний ливень затопил Минск

24.07.2017 22:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Сильный дождь обрушился на Минск вечером в понедельник, сообщает Sputnik.

Накануне синоптики предупредили о сложных погодных условиях 24 июля: на большей части страны прогнозировались грозы, сильные ливни, град. Непогода обрушилась на столицу вечером.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", дожди не повлияли на движение транспорта в Минске — пробки оцениваются в два балла. Однако, по словам водителей, в центре белорусской столицы движение затруднено из-за больших луж. 

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник, 25 июля. По информации Гидромета, ожидаются грозы и шквалистый ветер.   Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем будет до +28 градусов, по юго-востоку — до +30.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане в социальных сетях делятся впечатлениями о непредсказуемой белорусской погоде. На завтра синоптики также объявили оранжевый уровень опасности.

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