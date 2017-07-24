Вечерний ливень затопил Минск

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Сильный дождь обрушился на Минск вечером в понедельник, сообщает Sputnik.

Накануне синоптики предупредили о сложных погодных условиях 24 июля: на большей части страны прогнозировались грозы, сильные ливни, град. Непогода обрушилась на столицу вечером.

наконец-то минское море реально в минске — симашка (@semasha_) 24 июля 2017 г.

И всё так же сейчас без осадков в Минске, а за окном потоп….. — Мария Кадацкая (@SINGLby) 24 июля 2017 г.

Крупный дождь на Радиальной был. Но за 5 минут кончился совсем pic.twitter.com/jUfLKrDxxm — Vasiliy E. (@g_r_p) 24 июля 2017 г.

Обожаю погоду в Минске (вчера не захотела купаться в Минском море, но сегодня пришлось). pic.twitter.com/VlYwFa2kUI — Hope Less (@hopesbrightsky) 24 июля 2017 г.

Публикация от Ann (@miss_resident_of_paradise) Июл 24 2017 в 12:09 PDT

Публикация от Yulia (@ivi.pingvinchik) Июл 24 2017 в 11:44 PDT

очень круто погуляли сегодня: вышли, прошли метров 500 и попали под ливень — Анастасия Сергеевна (@tw_firestarter) 24 июля 2017 г.

опять этот тропический ливень и жара, для тех кто не был в азии — ✌️ Pavel Potashnikov (@potashnikov) 24 июля 2017 г.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", дожди не повлияли на движение транспорта в Минске — пробки оцениваются в два балла. Однако, по словам водителей, в центре белорусской столицы движение затруднено из-за больших луж.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник, 25 июля. По информации Гидромета, ожидаются грозы и шквалистый ветер. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем будет до +28 градусов, по юго-востоку — до +30.