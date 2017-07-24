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Родители горящего гомельского блогера заплатят штраф
24.07.2017 21:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Гомельского блогера, который поджег себя, а затем прыгнул в фонтан, оштрафовали за мелкое хулиганство, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
© Sputnik/
Начинающий блогер в Гомеле поджег себя и прыгнул в фонтан
17-летний житель областного центра решил устроить перформанс возле памятника первому гомельчанину: подросток поджег себя, после чего прыгнул в фонтан. Видео он выложил в сеть на свой канал в YouTube. После молодой человек удалил ролик, но его уже успели скопировать и растиражировать многие СМИ. Поступком гомельчанина заинтересовалась милиция и пригласила подростка и его мать на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.
"Парню предложили направить энергию в конструктивное русло, к примеру, записаться в творческие кружки, поучаствовать в городских мероприятиях, включиться в волонтерское движение", — сказал Пристромов, слова которого приводит
На подростка был составлен протокол за мелкое хулиганство. "Поскольку он несовершеннолетний и не имеет источников дохода, штраф должны будут заплатить родители", — пояснил Пристромов.
Он также добавил, что к административной ответственности привлечен и товарищ блогера, который участвовал в перформансе.
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Во время заседания комиссии по делам несовершеннолетних молодому гомельчанину посоветовали не бросать творчество.
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