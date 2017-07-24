Родители горящего гомельского блогера заплатят штраф

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Гомельского блогера, который поджег себя, а затем прыгнул в фонтан, оштрафовали за мелкое хулиганство, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

17-летний житель областного центра решил устроить перформанс возле памятника первому гомельчанину: подросток поджег себя, после чего прыгнул в фонтан. Видео он выложил в сеть на свой канал в YouTube. После молодой человек удалил ролик, но его уже успели скопировать и растиражировать многие СМИ. Поступком гомельчанина заинтересовалась милиция и пригласила подростка и его мать на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

"Парню предложили направить энергию в конструктивное русло, к примеру, записаться в творческие кружки, поучаствовать в городских мероприятиях, включиться в волонтерское движение", — сказал Пристромов, слова которого приводит БелТА .

На подростка был составлен протокол за мелкое хулиганство. "Поскольку он несовершеннолетний и не имеет источников дохода, штраф должны будут заплатить родители", — пояснил Пристромов.

Он также добавил, что к административной ответственности привлечен и товарищ блогера, который участвовал в перформансе.