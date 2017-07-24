|
Ждать ли жару, когда заработает БелАЭС, эволюция человека и дом Киркорова - все за вчера
25.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Лето в этом году не радует: то дождь, то холод. Еще выяснилось, что такого холодного окончания весны не было ни разу за весь послевоенный период! А ведь еще неделя — и август.
ВАЖНОЕ
Александр Лукашенко встретился с генеральным директором «Росатома». Рассказал, в частности, о колебаниях,
Минобр решил, какие школьные экзамены ученики будут сдавать в новом году. Если в семье подрастает выпускник-2018 —
Еще одна новость для родителей — на этот раз тех, в чьих семьях растут малыши: с 1 августа в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет.
А средняя зарплата в Беларуси тем временем
ПОПУЛЯРНОЕ
Продолжаем рассказывать о нашем
В Слуцком районе дорожники установили остановку общественного транспорта напротив единственного въезда в частный дом, где живет инвалид. Теперь подъехать на автомобиле к нему невозможно. «Зампред исполкома сказал, что будет разбираться. Начальник ДРСУ сообщил, что его не интересует кто там живет, мол, у него есть проект, по которому он строго работает. А председатель сельсовета подытожил: «Втиснешься как-нибудь».
Несколько дней назад 5-летняя девочка поставила импровизированный ларек по продаже прохладительных напитков посетителям фестиваля Lovebox в восточном Лондоне. Вскоре к девочке подошли четверо полицейских, которые заявили, что у ребенка нет лицензии на торговлю, и
И напоследок
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Белорусский писатель Владислав Ахроменко, который уже полтора года изучает дела репрессированных в архивах СБУ, рассказал нам,
Аэродром Липки под Минском реконструировали: говорят, равных не будет в Европе. Вчера
Возможно, у наших потомков глаза станут больше, кожа темнее, рост выше, а память хуже. Мы собрали самые любопытные предположения о том, как будет меняться человек в ближайшие тысячелетия — уверены,
Для вас домашние животные тоже стали смыслом жизни? И отказать им в очередной вкусняшке вы не можете?
Кстати. Depeche Mode дай им Бог здоровья все еще обсуждают перенос минского концерта — и пока
Ваша редакция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Лето в этом году не радует: то дождь, то холод. А ведь еще неделя - и август.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии