Ждать ли жару, когда заработает БелАЭС, эволюция человека и дом Киркорова - все за вчера

Доброе утро!

Лето в этом году не радует: то дождь, то холод. Еще выяснилось, что такого холодного окончания весны не было ни разу за весь послевоенный период! А ведь еще неделя — и август. Спросили синоптиков , стоит ли ждать и верить, что тепло в этом году все-таки придет.

ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко встретился с генеральным директором «Росатома». Рассказал, в частности, о колебаниях, строить ли БелАЭС «после катастрофы на Чернобыльской» — непросто, говорит, было решиться. «Росатом» же подтвердил на встрече намерение ввести в строй всю БелАЭС уже совсем скоро .

Минобр решил, какие школьные экзамены ученики будут сдавать в новом году. Если в семье подрастает выпускник-2018 — вам сюда . Если в доме живет первокурсник-платник — рассказываем, какие банки и на каких условиях предоставляют кредиты на оплату обучения , а также сколько нужно будет платить по такому займу.





Еще одна новость для родителей — на этот раз тех, в чьих семьях растут малыши: с 1 августа в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет. Вроде мелочь, а в бюджете будет не лишней .

А средняя зарплата в Беларуси тем временем выросла — почти до 820 рублей. Уверенными шагами идем к «по пиццот», товарищи!

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Продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле . В очередном выпуске вы узнаете, как в стране пытаются исправить преступников . Чтобы показать систему с разных сторон, мы познакомились с сыном эмигрантки из Пинска и судебным экспертом-психологом, который более 30 лет проработал с заключенными американских тюрем.

В Слуцком районе дорожники установили остановку общественного транспорта напротив единственного въезда в частный дом, где живет инвалид. Теперь подъехать на автомобиле к нему невозможно. «Зампред исполкома сказал, что будет разбираться. Начальник ДРСУ сообщил, что его не интересует кто там живет, мол, у него есть проект, по которому он строго работает. А председатель сельсовета подытожил: «Втиснешься как-нибудь». Попробовали понять, как так вышло .

Несколько дней назад 5-летняя девочка поставила импровизированный ларек по продаже прохладительных напитков посетителям фестиваля Lovebox в восточном Лондоне. Вскоре к девочке подошли четверо полицейских, которые заявили, что у ребенка нет лицензии на торговлю, и выписали штраф . Люди возмутились — и со всего света семья девочки получила невероятно теплую реакцию .





И напоследок посмотрите , как выглядит новая московская усадьба Филиппа Киркорова: поражает своими масштабами!

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Аэродром Липки под Минском реконструировали: говорят, равных не будет в Европе. Вчера нам показали обновленную взлетно-посадочную полосу и тренировочный центр. Теперь аэродром сможет принимать небольшие гражданские самолеты.

Возможно, у наших потомков глаза станут больше, кожа темнее, рост выше, а память хуже. Мы собрали самые любопытные предположения о том, как будет меняться человек в ближайшие тысячелетия — уверены, вам тоже будет интересно .

Для вас домашние животные тоже стали смыслом жизни? И отказать им в очередной вкусняшке вы не можете? Имейте в виду, последствия бывают весьма печальными .





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Кстати. Depeche Mode дай им Бог здоровья все еще обсуждают перенос минского концерта — и пока вот какую дату рассматривают.

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