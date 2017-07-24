В субботу, 22 июля в сталинке на Толбухина, 5 обвалился балкон. Бетонная плита упала с третьего на второй этаж. Никто не пострадал, но обе конструкции на следующий день снесли. Жильцам на дверях подъездов оставили объявления о том, что проведут обследование. Сегодня мы посмотрели, как работники ЖЭУ изучали состояние балконов и какие рекомендации дали жильцам.





Напомним, что в этом доме в 2009 году делали капитальный ремонт. А житель квартиры на третьем этаже, где обрушился балкон, не так давно писал обращения о том, что бетонная плита находится в аварийном состоянии. После того, как в субботу плита обрушилась — оставшиеся конструкции снесли. А в понедельник пообещали прийти обследовать все квартиры работниками ЖЭУ.

В понедельник в назначенное время подходим к дому и замечаем, как проверяющие убирают мебель, закрывают и запечатывают балкон. Правда, заметив журналистов, они не решаются выходить и общаться с нами. Сначала работники отсиживаются в подъезде, а потом и вовсе уходят, не проверив остальные квартиры.



Фото: Майя Кохно

Пока мы ждем хотя бы одного представителя ЖЭУ, местные жители показывают нам состояние балконов до проверки и сразу ведут на четвертый этаж в последний подъезд к Владимиру.

«Вы посмотрите, это после капитального ремонта! На голову сыплется!», — говорит нам хозяйка одной из квартир и показывает на облупившуюся побелку на лестничном пролете.

Когда мы попадаем на один из самых опасных балконов, видим, что на неровной плите лежат осколки камней, которые падают с козырька крыши. Владимир рассказывает, что жалобы ни к чему не привели.



Фото: Майя Кохно



Фото: Майя Кохно

— В последний раз, когда мы звонили, нам ответили: «У нас нет тендера. Вот если вы сами деньги дадите — придем и сделаем». После капремонта нам сказали, что балкон нормальный.

По словам других жителей дома, они все не раз обращались с просьбами отремонтировать балконы. Просили об этом и во время капитального ремонта. Но просьбы ни к чему не привели.

Главный инженер: «Неповрежденные плиты усилят, демонтированные балконы восстановят»

Выйдя на улицу, в дверях первого подъезда встречаем одного из работников ЖЭУ. Мужчина раздает указания хозяйке квартиры, которой, судя по всему, не было дома.

— Если балкон изначально застеклен, вполне возможно, что ЖЭСу выдадут уведомление, чтобы его расстеклили. Не скажу точно, но возможно и такое. Потому что фактически остекление балкона, если подходить к этому с точки зрения закона, — это перепланировка. Если балкон застеклен — это должно быть в техпаспорте. В этой памятке есть один из пунктов о недопущении нагрузки балконов свыше проектной. А остекление балконов без проекта — это уже дополнительная нагрузка на бетонную плиту.



Фото: Майя Кохно

Работник ЖЭУ, объясняет, что возможно это и не понадобится подрядной организации. Доступ в квартиру будет тоже необязательным — скорее всего справятся с вышкой.

Как нам пояснил главный инженер ЖЭУ Вячеслав Мозолевский, сегодня провели профилактические мероприятия — раздавали памятки и запечатывали балконы. Обследовать их будет специализированная организация, которая выяснит, можно ли дальше использовать балкон.

— Выберут организацию и обследуют балконы в течение месяца. Неповрежденные плиты будут усилены, если это необходимо. А те конструкции, которые были демонтированы, полностью восстановят с ограждением и балконом.



Фото: Майя Кохно

Также главный инженер пояснил, что остекленные балконы не несут большой нагрузки, поэтому вряд ли они могут стать причиной обрушения.

Из-за чего точно обвалился балкон на третьем этаже специалист ответить не смог.

— Сложно сказать, скорее всего износ. Потому что при визуальном осмотре повреждений не было никаких. Специалисты должны были провести обследование — выдержит плита нагрузки или не выдержит. Но не успели.

Жильцов дома пока просят не пользоваться балконами и убрать крупногабаритные вещи.