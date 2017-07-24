В Гомеле спасли 12 пианино и устроили концерт под открытым небом

Вечером 24 июля на территории парковки гомельского супермаркета MART INN на улице Гагарина ребята из кофейни Cup of Peace устроили необычный перформанс — концерт на 12-ти пианино, которым подарили новую жизнь.





Каждый из 12 музыкальных инструментов, оказавшихся июльским вечером на парковке, до этого томился в ожидании нового хозяина, если повезет, и тот прочтет объявление в газете, либо же своего отъезда на свалку.

Совладелец «битлофургона» Артем Крюков с компанией единомышленников решили спасти инструменты.





— Если раньше пианино перекатывали из квартиры в квартиру, продавали с площадки на площадку, и оно было одним из популярных музыкальных инструментов, то сейчас этот инструмент никому не нужен. Нам стало обидно, и мы решили что-то с этим сделать, хотя бы начать.

От момента задумки до реализации прошло полгода. Какие-то из инструментов покупали за символическую плату, какие-то просто забирали самовывозом. Администрация магазина MART INN помогла нам и выделила место под крышей, где мы смогли разместить все 12 пианино. Затем занялись их настройкой и подготовкой к сегодняшнему выступлению, — рассказал Артем Крюков.





По словам гомельчанина, своим поступком они преследуют сразу несколько целей. Во-первых, подарить вторую жизнь забытым пианино, а во-вторых — привлечь внимание к настоящей живой музыке.

— Пианино — это большое количество струн, натянутых с огромной силой. И 12 пианистов, что сыграют сначала по отдельности, а потом вместе исполнят три композиции, продемонстрируют эту силу и материализуют ее по средствам музыки во что-то хорошее и доброе. Кроме того, мы бросаем своеобразный вызов Минску, Киеву и Москве — смогут ли ребята из этих городов повторить подобное и устроить такой же объединяющий разные поколения перфоманс, — добавил Артем.



















После окончания пианоперфоманса организаторы подарят инструменты любому желающему. Некоторые фортепиано уже нашли новых хозяев. К слову, самому старому из всех подобранных пианино скоро исполнится 100 лет.