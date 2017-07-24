Недавно завершился «Славянский базар», в дни которого Витебск посетило много гостей из разных стран. Какие впечатления остались у них от объектов размещения, питания и развлечений? Самая распространенная и простая форма выразить свое мнение — написать отзыв в интернете. Первым делом каждый турист определяется с местом ночлега. TUT.BY изучил жалобы и похвалы в адрес городских гостиниц и составил топ-10 по оценкам популярных турсервисов.



Пример апартаментов. Фото: booking.com

Источниками информации нам послужили сервисы Booking.com, TripAdvisor.com, где мы интересовались свежими отзывами. В первую очередь обращали внимание на содержательные комментарии.

1 место: апартаменты

В рейтинге Booking.com, большинство из них имеют самые высокие оценки по городу: 9,8 из 10.

Апартаменты — это квартиры, которые сдают в аренду посуточно. Это самая многочисленная категория среди объектов размещения в Витебске — их в областном центре не менее 75-ти.

Сильная сторона — выбор на любой вкус и кошелек. Мы зафиксировали цены от 34 до 242 рублей за сутки (чем больше компания туристов — тем выгоднее останавливаться). Люди платят эти деньги в том числе за свежие дизайнерские решения в интерьере и домашнюю обстановку со всей необходимой техникой. Бонус — радушие хозяев, которые зачастую встречают гостей на вокзале, и бесплатный Wi-Fi.

2 место: хостелы

Оценки: 4,5 из 5 — по рейтингу TripAdvisor.

Преимущество — максимально дешевый ценник за койку, который начинается в Витебске ориентировочно с 12 и доходит до 34 рублей.

Хостелов в городе всего три, и, судя по отзывам, отдыхающие остаются в целом довольны. Из замечаний нам попались «скрипучие кровати» в «Х.О.», «недостаточная звукоизоляция» у их коллег «На Октябрьской» (при этом многие здесь хвалят возможность бесплатно позаниматься в тренажерном зале). Гости «1915» оставляют пожелания, чтобы сделали ремонт в санузле. Но многие при этом хвалят приветливую хозяйку.



Фото: booking.com

3 место: мини-отель «Виктория»

Оценки: 9,2 из 10 — по рейтингу Вooking.com, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.

Своих крупных собратьев мини-отель на улице Жесткова, 8 опережает как по рейтингу, так и по стартовой стоимости заселения — около 81 рубля. Гости хвалят мини-кухню с кофе-машиной, хорошую сантехнику и стильный интерьер — его даже прозвали «будуар в центре города».

Тем не менее постояльцы здесь сталкивались с «сюрпризами», которые остались от бурного веселья предыдущих гостей. Такие люди не рекомендуют номера в этом отеле семьям с детьми, а также тем, кому помешают шумные мероприятия в ресторане внизу.



Фото: booking.com

4 место: отель «Эридан»

Оценки: 8,9 из 10 — по рейтингу Вooking.com, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.

Начальная цена на номер — 57 рублей. Среди удобств — ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Настоящую словесную баталию гости устроили по поводу атмосферы в этом отеле. Одни позиционируют интерьеры «Эридана» как оригинальные, видят в них «заботу о клиентах», отмечают, что владельцы имеют хороший вкус. Другие же не жалеют эпитетов: «дизайн на любителя: перегружен деталями», «большой дом Плюшкина», «квартира городской бабушки», «хочется подогнать к окну грузовик и выкинуть весь хлам из номера».

Сходятся стороны лишь в оценке персонала: «даже не на пять с плюсом, а на шесть — все расскажут, покажут, накормят и такси закажут».



Фото: booking.com

5 место: Smart Boutique Hotel Vitebsk

Оценки: 8,9 из 10 — по рейтингу Вooking.com, 5 из 5 — согласно TripAdvisor.

Цены на номера в отеле на улице Суворова, 11 стартуют со 135 рублей, посетители выделяют «европейский уровень», бесплатный Wi-Fi и собственную парковку при отеле. В стоимость проживания включен завтрак континентального типа. Но он вызывает у гостей как полное удовлетворение, так и прямо противоположное чувство.

Анонимный посетитель из России назвал цены заоблачными и критично оценил обстановку: «в номере за 4000 р. нет: холодильника, тапочек, один стул. Нет колошницы (галошницы. — Прим. TUT.BY), нет лифта. Горничные врывались в номер, не стучась… Завтрак можно было сделать творожно-молочным!». Судя по ответу администрации, многие пункты из перечисленного исправляют.



Фото: booking.com

6 место: гостиница «Лучеса»

Оценки: 7,9 из 10 — по рейтингу Вooking.com, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.

Сутки проживания здесь обойдутся в сумму от 53 рублей. Стиль отеля оценивают неоднозначно: гость из Венгрии назвал его «возвращением в 1990-е годы», постоялец из России снизил планку до уровня 1980-х. Наверное, поэтому туристку из Италии так удивила встреча с тяжелыми перьевыми подушками, которых, по ее словам, уже 20 лет нигде нет, и ее спасло, что она ездит со своей. Пожелания об обновлении высказывали и те, в чьи руки попадал фен «Алеся». Позицию большинства, скорее всего, отражает этот комментарий: «Безусловно, советский стиль, но соответствует всем современным стандартам 3-х звезд».

Больше всего людей волновала проблема холода в номерах этой весной. Судя по некоторым отзывам, она решалась, но одна из постоялиц отметила: «Отопление не работало, а кондиционеры, которые были в номере, не подключены централизованно».

Любопытно разделились гастрономические пристрастия гостей из разных стран. Большинство туристов из соседних государств похвалили кухню в отеле, в частности, завтрак с национальным колоритом. Но вот турист из Греции предостерег, что его соотечественники не найдут здесь привычных им сыров, бекона, тостов и апельсинового сока.

7 место: гостиничный комплекс «Губернский»

Оценки: 4 из 5 — по рейтингу TripAdvisor, в системе Вooking.com не найден.

Отзывы о номерах в «островке тишины в центре мегаполиса», как позиционирует себя сам отель, в сети немногочисленны. Постояльцев порадовали «большие номера», «закрытая парковка» и «отзывчивый персонал».

Замечания сделали только старым полотенцам и халатам «уже серого цвета», а также кровати, которая «для двоих узковата».

8 место: «Витебск отель»

Оценки: 7,4 из 10 — по рейтингу Вooking.com, 3 из 5 — согласно TripAdvisor.

Глобальных проблем у проживавших здесь и заплативших минимум 51 рубль за ночлег мы насчитали две. Первой причиной разочарования стало попадание в ту часть номерного фонда, которая требует ремонта. Гости критиковали «немытые окна с облезшей краской», старую плитку, сантехнику и бытовую технику. Нелестно отозвались о средствах гигиены: «Кусочек хозяйственного и туалетная бумага как из строймагазина «наждачная номер ноль». Поэтому командировочные рекомендуют своим коллегам брать с собой шампунь и мыло.

Вторая проблема — отсутствие бесплатного Wi-Fi в номерах. «Это единственная гостиница, где предлагается платный Wi-Fi с нулевой скоростью интернета за немалые деньги (у меня половина месячного трафика так стоит), покупаешь карточку на 10 часов и в течение 3 суток ты недоступен миру!», — негодовал один гость.

Но есть люди, которые оставляют и не столь критические отзывы: «Отель расположен достаточно удачно. В принципе все необходимое в нем есть, для того чтобы переночевать и поехать дальше».



Фото: booking.com

9 место: гостиница «Золотой теленок»

Оценки: 7 из 10 — по рейтингу Вooking.com, 3,5 из 5 — согласно TripAdvisor.

Минимальная цена проживания в гостинице на улице Белорусской, 6а — 51 рубль. Постояльцы отмечают как «приветливый персонал», так и «тяжесть подъема с багажом на 4-й этаж без лифта», «уставшие номера», «обои в масляных пятнах», «гуляющие допоздна на 1-м этаже лица, оглашающие окрестности своими нетрезвыми криками».

Один из гостей оставил такой комментарий: «Если нужен только ночлег, то для непритязательных гостей подойдет, но никакого эстетического удовольствия и комфорта ожидать не нужно».



Фото: tripadvisor.com

10 место: гостиница «Ветразь»

Оценки: в системе Вooking.com не найдена, 3 из 5 — по рейтингу TripAdvisor.

Стоимость проживания здесь начинается от 45 рублей. Единичные удовлетворительные отзывы, к сожалению, не спасают общей картины, в которой есть место всякому. К примеру, вот два отзыва от постояльцев:

«Украли продукты из номера (это были несколько образцов сыра одного из молокозаводов Беларуси), анализ образцов был нужен для заключения договора о поставке. На сигнал об этом факте (официальное письмо по электронной почте) администрация гостиницы не ответила».

«В номере ужасная старая мебель и сантехника. Помыться мы не рискнули, ванна была ужасная, душу тоже лет 30. Холодильник был грязный, ужасный и не работал. Ему место в музее ретрохолодильников. Матрас настолько продавлен, что, ложась, проваливаешься вниз. Везде платный вай-фай, что уже редкость в наше время для отелей. Поспали и убежали быстрей оттуда».

Однако некоторые туристы остаются довольны: «Поселили в номер с тематическим названием „Соловьиная роща“. Все чисто, аккуратно. Была приятно удивлена, что номер не прокуренный (курят только с специально отведенном месте)»

Удостовериться в подлинности отзывов, оставленными путешественниками, а также узнать больше подробностей вы можете, посетив сервисы Booking.com и TripAdvisor.com .