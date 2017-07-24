В Витебске планируют отремонтировать 4,5 км трамвайных путей

Среди многочисленных подразделений Витебского трамвайно-троллейбусного управления служба пути, пожалуй, единственная, которая основной ремонт проводит летом. Поэтому даже в выходные можно увидеть работающих путейцев в оранжевых спецжилетах: они используют буквально каждый день, чтобы справиться со своими задачами.





— Сейчас мы снимаем старое асфальтовое покрытие на въездах на улице Гагарина, где его заменят плиткой — это и долговечней, и эстетичней. Планируются также работы на улице Петруся Бровки. Но основной, самый большой объем деятельности — на улице Максима Горького. Здесь есть участки пути, которые не ремонтировали около 40 лет. Работы в этом году идут на протяженности около 4,5 километра, — сообщил начальник службы пути ВТТУ Василий Мудреченко.

В июне рабочие уложили 980 штук плитки, не меньше будет и в июле. А всего за год на обновление трамвайных путей в городе пойдет порядка 20 тысяч плит.