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В Витебске планируют отремонтировать 4,5 км трамвайных путей
25.07.2017 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Среди многочисленных подразделений Витебского трамвайно-троллейбусного управления служба пути, пожалуй, единственная, которая основной ремонт проводит летом. Поэтому даже в выходные можно увидеть работающих путейцев в оранжевых спецжилетах: они используют буквально каждый день, чтобы справиться со своими задачами.
— Сейчас мы снимаем старое асфальтовое покрытие на въездах на улице Гагарина, где его заменят плиткой — это и долговечней, и эстетичней. Планируются также работы на улице Петруся Бровки. Но основной, самый большой объем деятельности — на улице Максима Горького. Здесь есть участки пути, которые не ремонтировали около 40 лет. Работы в этом году идут на протяженности около 4,5 километра, — сообщил начальник службы пути ВТТУ Василий Мудреченко.
В июне рабочие уложили 980 штук плитки, не меньше будет и в июле. А всего за год на обновление трамвайных путей в городе пойдет порядка 20 тысяч плит.
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Ремонт идет на улицах Гагарина, Петруся Бровки и Максима Горького.
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