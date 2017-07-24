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Количество вакансий в Брестской области в начала года увеличилось почти вдвое

25.07.2017 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области с начала 2017 года количество вакансий на рынке труда увеличилось почти в два раза, сообщила БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома — начальник управления занятости населения Ирина Федчик.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

В настоящее время в области насчитывается 6,1 тысячи безработных — на 1,1 тысячу меньше по сравнению с первым полугодием 2016-го. При этом наниматели заявили в службу занятости о потребности в 6,4 тысячи работниках. Количество вакансий с начала текущего года увеличилось почти в два раза.

«Впервые с начала 2015 года в Брестской области количество вакансий превысило число безработных. Вместе с тем в регионе сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. По-прежнему востребованы медицинские работники, ветврачи, ветфельдшеры и зоотехники, швеи, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, операторы машинного доения», — рассказала Ирина Федчик.

В январе-июне при содействии службы занятости трудоустроено почти 14 тысяч жителей области, в том числе 9,3 тысячи безработных граждан. На профессиональную подготовку, повышение квалификации и обучающие курсы направлено 986 человек, почти все из них были зарегистрированы в качестве безработных. Еще 3,5 тысячи мужчин и женщин участвовали в оплачиваемых общественных работах. Кроме того, 3 тысячи молодых людей воспользовались возможностью подзаработать в свободное от учебы время.

В Брестской области на 1 июля уровень зарегистрированной безработицы составляет 1%.

 
 
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В январе-июне при содействии службы занятости трудоустроено почти 14 тысяч жителей области.

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