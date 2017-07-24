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Тысячи документов об убийстве Кеннеди обнародованы в США

25.07.2017 08:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Национальный архив США открыл доступ к почти четырем тысячам документов, так или иначе связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, включая аудиозаписи показаний агента КГБ Юрия Носенко о подозреваемом Ли Харви Освальде.

Тысячи документов об убийстве Кеннеди обнародованы в США
© Sputnik/
По местам Ли Харви Освальда: минская жизнь убийцы Кеннеди

Всего документы занимают более 16 гигабайт дискового пространства, ранее эти архивы, среди которых данные ФБР и ЦРУ, нигде не публиковались, 441 документ находился под грифом "секретно". Показания Носенко насчитывают 17 аудиозаписей.

"Носенко утверждал, что был ответственным за дело КГБ, касающееся Ли Харви Освальда, пока тот жил в СССР", — сообщил архив. Отмечается, что агент КГБ давал показания в 1964 году, когда перешел на американскую сторону.

Доступ к архивам, касающимся убийства Кеннеди, был запрещен согласно федеральному закону в 1992 году. Документ гласил, что все архивы должны быть обнародованы спустя 25 лет.

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. По официальной версии властей страны убийцей был бывший морпех Ли Харви Освальд, который с 1959 по 1962 годы проживал в Минске и женился на белоруске. Спустя два дня после убийства Кеннеди Освальд был застрелен Джеком Руби в полицейском участке Далласа.

 
Теги: Минск
 
 
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Агент КГБ, 17 аудиозаписей которого хранились в США, утверждал, что именно он отвечал за Освальда во время пребывания того в Минске.

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