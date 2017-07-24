Что будет с аэродромом Боровая после переезда ДОСААФ в Липки

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Аэродром Боровая прекратит свое существование с переездом Минского аэроклуба ДОСААФ на новую базу, рассказал Sputnik глава Белорусской федерации авиационного спорта, председатель правления группы компаний А-100 Александр Центер.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Аэроклуб ДОСААФ переезжает в Липки

Группа компаний финансировала модернизацию и создание инфраструктуры в Липках, вложила в проект порядка 10 миллионов долларов. Оборудованная новым светосигнальным оборудованием взлетно-посадочная полоса в Липках позволяет выполнять полеты в любое время и практически в любую погоду. Кроме того, аэродром оборудован автоматической метеорологической станцией, которая облегчает прием самолетов в условиях сильного ветра и снегопада.

"Боровая как аэродром не остается. Потому что здесь опасно летать. Из-за высоток. В прошлом году там был случай, про который особо не писали, когда у самолета Ан-2 на взлете отказал двигатель, и летчик сел только потому, что он взлетал не на Уручье, а обратным курсом. Там был очень опытный летчик, он сел на поле. 12 человек парашютистов было. Если бы он взлетал на Уручье, как часто взлетают, понятно бы, чем закончилось", — рассказал Центер.

Он напомнил, что вопрос о выносе Боровой впервые зазвучал в начале 80-х, когда начали застраивать Уручье. Высотные препятствия становились опасными для полетов. Под базу Минского аэродрома рассматривались площадки в Молодечно, под Логойском, но в итоге было принято решение привести в порядок бывший военный аэродром Липки.

Территория аэродрома Боровая, по словам главы Белорусской федерации авиационного спорта, понемногу будет осваиваться под другие нужды, в том числе застраиваться.

"Там сохранится вертолетная площадка, на которой можно будет базироваться вертолетам, но в целом это будет уже совсем другой район города", — сказал Центер.