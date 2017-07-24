Покупка линз: по рецепту, который действует год

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Контактные линзы вскоре можно будет покупать только по рецепту врача, который будет действовать на протяжении года, сообщили Sputnik в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении".



© Sputnik / Виктор Толочко Мнение врача: как купить контактные линзы и не навредить глазам

Министерство здравоохранения готовится вынести на общественное обсуждение вопрос об ограничении продажи контактных линз без рецепта врача . За разъяснениями о предложенном порядке отпуска линз Sputnik обратился к специалистам.

"Контактные линзы (мягкие, жесткие, цветные, с диоптрийностью и без) являются медицинскими изделиями и требуют обязательной консультации специалиста врача-офтальмолога, четкого соблюдения показаний к назначению и правил подбора с учетом индивидуальных особенностей, параметров рефракции и противопоказаний", — сообщили в организации.

Как подчеркнули собеседники Sputnik, ношение линз без диоптрий несет дополнительный риск, ведь пациент не знаком с правилами обработки, ношения и хранения линз.

"Для приобретения контактных линз необходим осмотр врача-офтальмолога раз в год. Рецепт на контактные линзы, также, как и на очки корригирующие, годен один год. Следовательно, по этому рецепту пациент может приобретать контактные линзы в течение года", — отметили в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении".

Рецептурный отпуск контактных линз, заверили собеседники агентства, не усложнит процесс покупки линз для белорусов.