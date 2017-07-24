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Покупка линз: по рецепту, который действует год

25.07.2017 07:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Контактные линзы вскоре можно будет покупать только по рецепту врача, который будет действовать на протяжении года, сообщили Sputnik в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении".

Покупка линз: по рецепту, который действует год
© Sputnik / Виктор Толочко
Мнение врача: как купить контактные линзы и не навредить глазам

Министерство здравоохранения готовится вынести на общественное обсуждение вопрос об ограничении продажи контактных линз без рецепта врача. За разъяснениями о предложенном порядке отпуска линз Sputnik обратился к специалистам.

"Контактные линзы (мягкие, жесткие, цветные, с диоптрийностью и без) являются медицинскими изделиями и требуют обязательной консультации специалиста врача-офтальмолога, четкого соблюдения показаний к назначению и правил подбора с учетом индивидуальных особенностей, параметров рефракции и противопоказаний", — сообщили в организации.

Как подчеркнули собеседники Sputnik, ношение линз без диоптрий несет дополнительный риск, ведь пациент не знаком с правилами обработки, ношения и хранения линз.

"Для приобретения контактных линз необходим осмотр врача-офтальмолога раз в год. Рецепт на контактные линзы, также, как и на очки корригирующие, годен один год. Следовательно, по этому рецепту пациент может приобретать контактные линзы в течение года", — отметили в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении".

Рецептурный отпуск контактных линз, заверили собеседники агентства, не усложнит процесс покупки линз для белорусов.

 
Теги: Минск
 
 
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Осмотр врача-офтальмолога необходим для покупки не только линз с диоптриями, но и "пустышек".

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