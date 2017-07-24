МИНСК, 25 июл — Sputnik. Нетрезвый мотоциклист был выявлен экипажем ГАИ в окрестностях Витебска, сообщил Sputnik начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



© Фото: ГАИ Бреста Разгромившая хлебную лавку в Березе водитель пришла в ГАИ, но пьяная

Инцидент произошел накануне — патрульный экипаж, двигаясь по Новооршанскому шоссе, заметил подозрительно ехавшего в сторону областного центра мотоциклиста.

Водителя остановили на перекрестке шоссе с проспектом Строителей, во время проверки документов инспекторы поняли, что мотоциклист нетрезв и предложили ему экспресс-тест, от которого он отказался, но согласился на медосвидетельствование. Медики установили, что в крови у байкера был один промилле алкоголя.

Мотоциклиста 1990 года рождения, который признался, что перед поездкой выпил пива, лишили прав, его мотоцикл был доставлен на штрафстоянку.