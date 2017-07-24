ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяного мотодрайвера на "спортаче" остановили в Витебске

25.07.2017 09:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Нетрезвый мотоциклист был выявлен экипажем ГАИ в окрестностях Витебска, сообщил Sputnik начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Пьяного мотодрайвера на "спортаче" остановили в Витебске
© Фото: ГАИ Бреста
Разгромившая хлебную лавку в Березе водитель пришла в ГАИ, но пьяная

Инцидент произошел накануне — патрульный экипаж, двигаясь по Новооршанскому шоссе, заметил подозрительно ехавшего в сторону областного центра мотоциклиста.

Водителя остановили на перекрестке шоссе с проспектом Строителей, во время проверки документов инспекторы поняли, что мотоциклист нетрезв и предложили ему экспресс-тест, от которого он отказался, но согласился на медосвидетельствование. Медики установили, что в крови у байкера был один промилле алкоголя.

Мотоциклиста 1990 года рождения, который признался, что перед поездкой выпил пива, лишили прав, его мотоцикл был доставлен на штрафстоянку.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотоциклист отказался "дыхнуть в трубочку", но согласился пройти медосвидетельствование, которое и установило степень опьянения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Установлена личность нападавшего с бензопилой в Швейцарии мужчины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика