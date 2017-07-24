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Дата и место похорон Честера Беннингтона еще не названы

25.07.2017 09:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Дата и место похорон покончившего с собой солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона еще не названы, однако ряд СМИ связывает это с переговорами семьи музыканта по покупке места на кладбище.

Солист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден у себя дома повешенным утром 20 июля — в день рождения лучшего друга, музыканта Криса Корнелла, который также повесился несколько месяцев назад.

Спустя пять дней после смерти Беннингтона ни семья музыканта, ни участники группы Linkin Park не объявили о дате и месте похорон артиста. Как сообщает ряд американских СМИ, причина может быть в переговорах семьи о покупке места на кладбище "Hollywood Forever".

Предполагается, что Беннингтона могут похоронить рядом с его лучшим другом Корнеллом — соседний участок на знаменитом кладбище до сих пор пустует, а местная администрация уже заявила о согласии его продать.

На кладбище Hollywood Forever похоронены многие известные актеры, среди которых — звезда "Кинг-Конга" Рэй Фэй, первая обладательница премии "Оскар" Джанет Гейнор и советский актер Олег Видов.

Группа Linkin Park накануне вечером разместила официальный релиз в связи со смертью Беннингтона — музыканты отметили, что артиста убили его же демоны и признались, что у них разбиты сердца из-за случившегося.

 
Теги: Минск
 
 
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По сообщениям ряда СМИ, солиста Linkin Park могут похоронить на участке рядом с его лучшим другом Крисом Корнеллом.

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