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Утренний ливень подтопил Брест
25.07.2017 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Утром 25 июля в Бресте выпало 10 мм осадков, что составляет немногим более трети декадной нормы, сообщили TUT.BY в Брестоблгидромете.
Традиционно подтопленной оказалась улица Красногвардейская. По словам очевидцев, скопившаяся на проезжей части вода превышала уровень бордюров.
Синоптики передают на 25 июля
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Утром 25 июля в Бресте выпало 10 мм осадков, что составляет немногим более трети декадной нормы.
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