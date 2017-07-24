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Утренний ливень подтопил Брест

25.07.2017 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 25 июля в Бресте выпало 10 мм осадков, что составляет немногим более трети декадной нормы, сообщили TUT.BY в Брестоблгидромете.


Фото: vk.com/alarmbrest

Традиционно подтопленной оказалась улица Красногвардейская. По словам очевидцев, скопившаяся на проезжей части вода превышала уровень бордюров.


Фото: vk.com/alarmbrest

Синоптики передают на 25 июля оранжевый уровень опасности. По большей части территории области ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами ливни. Возможен град. Воздух прогреется до +23°С…28°С.


Фото: vk.com/alarmbrest
 
Теги: Брест
 
 
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Утром 25 июля в Бресте выпало 10 мм осадков, что составляет немногим более трети декадной нормы.

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