|
Повредившего мстиславскую святыню хулигана задержали
25.07.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by
В Мстиславле установили хулигана, который разбил дверь часовни Кагального колодца. Им оказался 18-летний житель деревни Коровчино. Молодой человек был пьян и решил повредить святыню просто для развлечения, сообщили в
Дверь в часовню Кагального колодца хулиган разбил в начале июля. Около 21.00 он в магазине купил бутылку водки, которую выпил с товарищем. Проходя возле бревенчатой часовни источника, молодой человек решил разбить дверь, потому что ему «было скучно».
Двери ПВХ в здание источника были открыты. Для удобства хулиган их прикрыл, а потом несколько раз ударил по ним локтем и кулаком. Затем компания разбежалась.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за хулиганство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек разбил дверь в часовню ради развлечения.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии