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Повредившего мстиславскую святыню хулигана задержали

25.07.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Мстиславле установили хулигана, который разбил дверь часовни Кагального колодца. Им оказался 18-летний житель деревни Коровчино. Молодой человек был пьян и решил повредить святыню просто для развлечения, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Фото: УВД Могоблисполкома

Дверь в часовню Кагального колодца хулиган разбил в начале июля. Около 21.00 он в магазине купил бутылку водки, которую выпил с товарищем. Проходя возле бревенчатой часовни источника, молодой человек решил разбить дверь, потому что ему «было скучно».

Двери ПВХ в здание источника были открыты. Для удобства хулиган их прикрыл, а потом несколько раз ударил по ним локтем и кулаком. Затем компания разбежалась.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за хулиганство.

Кагальный колодец — официально охраняемый гидрологический памятник природы местного значения. Находится у подножия Замковой горы. Колодец этот раньше называли «Здоровец». Он долгое время был главным источником питьевой воды в городе. Мстиславцы ценили воду криницы за ее хорошие вкусовые качества, кристальную чистоту и животворную силу. На месте источника возведена каплица, названная в честь Тупичевской иконы Божьей матери, обустроена купель, установлены скамьи и беседки для отдыха.

 
 
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Молодой человек разбил дверь в часовню ради развлечения.

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