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Более 60 школьных базаров будут работать в Гродненской области

25.07.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненской области перед началом учебного года будут открыты более 60 школьных базаров. Один из них начал работу на Советской площади в Гродно. Работать он будет без выходных, с 11 до 19 часов. Производители, крупные оптовые базы, частные предприниматели представили широкий ассортимент продукции к новому учебному году, сообщает БЕЛТА.


Фото: Иван Яриванович, носит иллюстративный характер

«В регионе перед началом учебного года будут работать свыше 60 школьных базаров. 22 из них будут постоянно действующими, еще 39 откроются в выходные дни. Первые из базаров начали работу с середины июля, открыты они будут до начала сентября», — отметили в управлении торговли и услуг Гродненского облисполкома.

В торговых объектах региона летом также расширяется ассортимент продукции, необходимой для подготовки к школе, в магазинах создаются так называемые уголки школьника. Товаров достаточно, причем у родителей есть возможность выбирать производителя и цены в зависимости от личных предпочтений. Специалисты управления торговли и услуг Гродненского облисполком подсчитали, во сколько обойдется собрать ребенка в школу.

Полный комплект, включающий тетради, канцелярские товары, одежду и обувь для школы и занятий спортом, для девочки младшего школьного возраста обойдется от 245 до 447 белорусских рублей, для мальчика — от 221 до 403 рублей. В старшем школьном возрасте — от 276 до 614 рублей для девочки и от 240 до 564 рублей для мальчика.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области перед началом учебного года будут открыты более 60 школьных базаров. Один из них начал работу на Советской площади в Гродно. Работать он будет...

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